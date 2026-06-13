Медведев выбыл с турнира ATP в Хертогенбосе после поражения от Майхшака

Российский теннисист Даниил Медведев, третий номер посева, не смог пробиться в финал турнира ATP 250 в Хертогенбосе, уступив поляку Камилю Майхшаку в двух сетах. Ранее в тот же день он победил Марина Чилича.

Российский теннис ист Даниил Медведев прекратил выступление на турнире ATP категории 250, проходящем в нидерландском Хертогенбос е. Третьему номеру посева не удалось пробиться в финал после поражения от поляка Камиля Майхшак а со счётом 6:7 (4:7), 1:6.

Матч продолжался 1 час 28 минут. Стоит отметить, что Медведев провёл на корте два матча в один день, утром в субботу он одолел хорвата Марина Чилича в трёх сетах - 6:2, 3:6, 6:1. Победа в первом сете и уверенная победа в третьем не позволили россиянину продвинуться дальше, и он завершил своё выступление на турнире.

Данный результат отражает текущую форму Медведева, который в этом сезоне пока не сумел достичь высоких результатов на крупных соревнованиях, и ему предстоит продолжить работу над игрой для улучшения позиций в рейтинге





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