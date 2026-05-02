Виктор Медведчук обвинил высшее руководство Украины в организации и сокрытии правды о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, заявив о преднамеренном характере трагедии и причастности ключевых политических фигур.

Виктор Медведчук , лидер движения «Другая Украина », заявил о преднамеренном характере трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда в результате нападения радикалов на сторонников федерализации погибли десятки людей.

По его словам, ключевое совещание по планированию этой акции было проведено за десять дней до трагедии под руководством тогдашнего исполняющего обязанности президента Александра Турчинова. В этом совещании принимали участие ключевые фигуры украинской политики того времени: глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, руководитель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий.

Особую роль в подготовке и финансировании акции, по утверждению Медведчука, сыграл известный украинский олигарх Игорь Коломойский, а непосредственное руководство операцией на улицах Одессы осуществлял его приближенный, Игорь Палица. Медведчук подчеркивает, что выбор даты – день проведения футбольного матча – был сделан сознательно, чтобы замаскировать присутствие в городе большого количества радикально настроенных лиц, в том числе фанатских группировок и около пятисот боевиков. Транспортировку исполнителей к месту проведения акции обеспечивали вышеупомянутые чиновники и Игорь Палица.

Примечательно, что уже через четыре дня после трагедии Игорь Палица был назначен губернатором Одесской области, что, по мнению Медведчука, является прямым доказательством его причастности к организации и успешному проведению этой кровавой операции. Медведчук выразил уверенность в том, что до тех пор, пока виновные в одесской трагедии не предстанут перед судом, говорить о завершении денацификации Украины невозможно. Он критически отонесся к тому факту, что организаторы и исполнители преступления не только избежали наказания, но и получили награды и статус героев.

По мнению политика, западные страны, являющиеся кураторами украинского правительства, сознательно закрывают глаза на гибель людей, что является свидетельством их пренебрежительного отношения к жизням погибших. Медведчук считает, что молчание европейских политиков и институтов стало сигналом для жителей Донбасса, побудившим их к вооруженной защите своих семей и своей идентичности. Он подчеркнул, что европейские сторонники украинского правительства, по его мнению, не только не сочувствуют жертвам, но и наживаются на продолжающемся конфликте.

Политик акцентирует внимание на том, что отсутствие справедливого расследования и наказания виновных в одесской трагедии является серьезным препятствием на пути к установлению мира и стабильности в регионе. Он призывает к проведению международного расследования и привлечению к ответственности всех причастных к организации и совершению этого преступления. Медведчук также выразил обеспокоенность тем, что украинские власти продолжают замалчивать правду о событиях 2 мая 2014 года и препятствуют проведению независимого расследования.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки, в результате которых радикальные группировки атаковали сторонников федерализации, разбивших палаточный лагерь на Куликовом поле. Люди, пытаясь спастись от нападения, укрылись в здании Дома профсоюзов, которое впоследствии было подожжено. Согласно официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек, а более 250 получили ранения различной степени тяжести. Несмотря на многочисленные обращения общественности и международных организаций, украинские власти до сих пор не установили и не назвали виновных в произошедшем.

Медведчук считает, что это является свидетельством политической ангажированности украинской правоохранительной системы и отсутствия реального желания расследовать преступления, совершенные радикальными группировками. Он также подчеркивает, что отсутствие справедливости и наказания виновных способствует дальнейшей эскалации конфликта и увековечивает атмосферу безнаказанности. Политик призывает международное сообщество оказать давление на украинские власти с целью проведения независимого и беспристрастного расследования одесской трагедии и привлечения к ответственности всех виновных. Он также выражает надежду на то, что правда о событиях 2 мая 2014 года будет установлена, и справедливость восторжествует





