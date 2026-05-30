Медведь разнял бобров в Нижне-Свирском заповеднике

В Нижне-Свирском заповеднике сотрудники зафиксировали сцену, когда медведь вмешался в поединок двух бобров и фактически разнял их. Представители заповедника добавили, что мишка мог просто устать от громкой перебранки и решил выступить в роли третейского судьи.

По словам авторов публикации, пока бобры выясняли отношения у кромки воды, косолапый хищник приблизился к ним почти вплотную, надеясь поживиться лёгкой добычей. Однако представители заповедника добавили, что мишка мог просто устать от громкой перебранки и решил выступить в роли третейского судьи. На кадрах, полученных с фотоловушки, видно, что эмоции на берегу зашкаливали, а стычка вышла по-настоящему жаркой. Звери кормились зерном почти полчаса, находясь буквально в метре один от другого, хотя обычно эти виды избегают тесного контакта и конкурируют за пищу.

После еды медведь сразу улёгся отдыхать, а кабан спокойно отошёл на пару метров, продолжив прогулку. Финансирование работ по сохранению Нижне-Свирского заповедника осуществляется при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации





