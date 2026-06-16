Мбаппе приближается к истории, Сенегал обыгрывает Францию: главные события ЧМ-2022

Французский форвард Килиан Мбаппе стал шестым в списке лучших бомбардиров Чемпионатов мира, обойдя Жюста Фонтена. Однако в матче с Сенегалом он остался неэффективным, а судья не назначил пенальти после подката Мане. Анализ игры, статистика xG, мнения Лебефа и Бородюка, а также трансферные слухи и политические комментарии - всё в на综合 обзоре турнира.

На проходящем в Катаре Чемпионате мира по футболу французский нападающий Килиан Мбаппе продолжает свой путь в историю, приближаясь к списку лучших бомбардиров турниров. С учётом уже забитых голов на текущем мундиале Мбаппе вышел на чистое шестое место в этой prestigious статистике, обойдя легенду французского футбола Жюста Фонтена, у которого 13 голов.

Впереди лишь немцы Герд Мюллер (14) и Мирослав Клозе (16), а также бразилец Роналдо (15). Однако уже в следующем матче против Танзании у Мбаппе есть шанс ещё улучшить свои показатели и сократить отставание от лидеров. В матче группового этапа между Францией и Сенегалом, который завершился победой африканцев со счётом 1:0, арбитр встречи Антонио Матеу Ла Hogan, более известный как Фагани, не назначил пенальти в ворота Сенегала после подката Садио Мане на Мбаппе.

Судья внимательно изучил видеоповтор и пришёл к выводу, что контакт был инициирован самим Килианом, который, пытаясь обыграть опекуна, сам споткнулся и упал. Это решение вызвало оживлённые дискуссии среди экспертов, многие из которых сходятся во мнении, что пенальти был. Организаторы матча и представители сенегальской сборной, впрочем, поддержали решение рефери. В ходе первого тайма Франция продемонстрировала крайне слабую игру, имея всего один удар в створ, тогда как Сенегал создал пять опасных моментов.

По данным статистического портала StatsBomb, у الفرنسской команды был крайне низкий показатель xG (ожидаемых голов) - всего 0,02 за первые 45 минут. Мбаппе же не совершил ни одного удара, отдал шесть точных пасов, но получил худшую оценку от аналитических агрегаторов GOAL и WhoScored.

Бывший игрок сборной Франции, чемпион мира 1998 года Эрика Лебеф, в эфире телеканала L'Équipe отметил, что в текущем состоянии команды вся атака построена вокруг Мбаппе, которого невозможно просить что-либо другое, кроме как играть в свой максимально эффективный стиль.

"Он делает то, что хочет, другим придётся подстраиваться", - сказал Лебеф. Он также выразил надежду, что возвращение в строй Усмана Дембеле, чей индивидуальный навык и интеллект, по мнению эксперта, могут решить проблемы атаки. Известный футбольный функционер, бывший тренер Александр Бородюк в беседе с Legalbet высказался о первом туре группового этапа: "На ЧМ должны играть лучшие команды, а мы видим счета 5:1, 7:1. Более смотрибельные игры будут в плей-офф".

Он считает, что разброс в классе участников слишком велик, что портит зрелищность начального этапа. Также стало известно, что в Беларуси тренер клуба "МЛ Витебск" (ныне "Витебск") Раimil Адиев и руководство команды решили прекратить сотрудничество после поражения в местном дерби. Как сообщает Legalbet, Адиева отстранили от работы перед запланированной тренировкой, а окончательное расставание должно состояться на этой неделе, стороны также обсуждают вопрос о компенсации.

Что касается трансферных слухов, бывший игрок "Спартака" Сергей Угаров в своём Telegram-канале высказал скептическое мнение о возможном возвращении в РПЛ нападающего "Севильи" Малкома, который интересуется саудовским клубом. Угаров считает, что бразилец не подошёл бы московскому клубу, так как его стиль игры не соответствует философии "Спартака", и видит в этом заинтересованность агентов игрока, которые пытаются найти ему выход, поскольку в Европе особого спроса на Малкома нет.

Защитник "Зенита" и сборной Бразилии Дуглас Сантос в интервью дал комментарий о состоянии своего соотечественника Неймара, который восстанавливается после травмы.

"Причёска у меня лучше, чем у него", - пошутил Сантос, добавив, что Неймар является кумиром для всей бразильской сборной, и команда молится, чтобы он был готов на 100 процентов к решающим стадиям турнира. Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим в ответ на вопросы о своём будущем подтвердил давние амбиции возглавить итальянский "Милан": "Есть амбиции, которые с тобой всю карьеру, и работа в 'Милане' всегда была для меня одной из них.

'Россонери' - это история, престиж, экстраординарная фан-база". Депутат Государственной думы РФ и вице-президент ОКР Светлана Журова прокомментировала ситуацию со сборной Ирана, которая, по некоторым сообщениям, может базироваться в США только в дни своих матчей на ЧМ-2026.

"Если США претендуют на демократию, обличать надо тех, к кому у них вопросы. Спортсмены точно ни при чём", - remarked Журова. Наконец, российская легкоатлетка, чемпионка мира Дина Клишина в своём блоге в Telegram поделилась впечатлениями от текущего ЧМ-2022 в Катаре, касающихся организации и доступности билетов. Она отметила, что стоимость билетов позволяет многим посещать матчи всей семьей, ближе к игре их можно найти за 400 долларов.

При этом, по её наблюдениям, стадионы заполняются, но в городе большого наплыва болельщиков со всего мира не ощущается, вероятно, из-за плотности графика матчей и логистики





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ЧМ-2022 Франция - Сенегал Мбаппе Пенальти Клозе Роналдо Xg Лебеф Бородюк Адиев Малком Угаров Дуглас Сантос Неймар Аморим Журова Клишина Сборная Ирана Билеты На ЧМ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Нидерланды повторили рекорд Бразилии по беспроигрышной серии на ЧМСборная Нидерландов не проигрывает на чемпионатах мира уже 13 матчей, не считая серий пенальти, повторив тем самым рекорд Бразилии. Эта серия началась после поражения от Испании в финале 2010 года и включает матчи ЧМ-2014, пропущенный ЧМ-2018 и ЧМ-2022, где команда уступала только по пенальти.

Read more »

Австралийского видеоассистента Эванса обвинили в жесте White Power во время матча Германии и КюрасаоАрбитра Шона Эванса обвинили в демонстрации жеста White Power во время трансляции матча ЧМ-2022 между Германией и Кюрасао. ФИФА в курсе инцидента, но воздерживается от комментариев.

Read more »

Кириос о победе Зверева на «Ролан Гаррос»: «Очень за него рад. Люди забывают, что 99% игроков завершили бы карьеру после такой травмы, как у него в 2022-м»Финалист «Уимблдона»-2022 Ник Кириос рассказал, как относится к тому, что Александр Зверев выиграл первый титул «Большого шлема».

Read more »

Месси и Аргентина идут за вторым кубком мира? Лео поможет самый критикуемый игрок ЧМ-2022Без Дибалы и Ди Марии, зато с главным открытием Серии А и легендой Football Manager.

Read more »