Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Мать арестованного бариста назвала происшествие с несовершеннолетней недоразумением

Криминал News

Мать арестованного бариста назвала происшествие с несовершеннолетней недоразумением
БаристаАрестРазвратные Действия
📆5/30/2026 4:29 PM
📰lifenews_ru
66 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 68%

Мать московского бариста, обвиняемого в развратных действиях в отношении девочки, встала на его защиту, заявив о недоразумении. Однако в СМИ появились показания других потерпевших, описывающие аналогичные случаи домогательств.

Мать арест ованного бариста , обвиняемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, выступила в его защиту, назвав происшествие недоразумением. В интервью она заявила, что девушки выглядят очень молодо, а в 18 лет могут казаться четырнадцатилетними.

Она подчеркнула, что на видеозаписи не видно ничего предосудительного: ни прикосновений интимного характера, ни поцелуев. По её словам, она видела кадры: девушка просто сидела у сына на коленях. Мать describeIlIю как взрослого умного парня, который никогда бы не занялся чем-то безнравственным. Она предположила, что её сын просто общался со знакомыми девушками, а снявший видео очевидец стремился прославиться. 29-летний Илья работал баристой в кофейне матери и ранее пробовал себя в киноиндустрии.

Параллельно с оправданиями матери в СМИ появились свидетельства потерпевших. Они рассказали, что Илья вступал с ними в интимную переписку и пытался строить отношения, когда им было 13 и 15 лет. По словам пострадавших, он применял манипуляции, угрозы изнасилования, склонял к половому акту. Одна из потерпевших добавила, что он домогался её 14-летней подруги и предлагал ей снять БДСМ-студию.

В Москве бариста арестован по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Очевидцы утверждают, что мужчина посадил девочку к себе на колени, прикасался к ней и целовал, оценивая её возраст в 13-15 лет. Черёмушкинский районный суд взял фигуранта под стражу. Ему предъявлено обвинение по части второй статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица младше 14 лет)

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Бариста Арест Развратные Действия Несовершеннолетние Мать Защита Угрозы Домогательства

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-30 19:29:54