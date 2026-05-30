Мать арестованного бариста назвала происшествие с несовершеннолетней недоразумением

Мать московского бариста, обвиняемого в развратных действиях в отношении девочки, встала на его защиту, заявив о недоразумении. Однако в СМИ появились показания других потерпевших, описывающие аналогичные случаи домогательств.

Мать арест ованного бариста , обвиняемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, выступила в его защиту, назвав происшествие недоразумением. В интервью она заявила, что девушки выглядят очень молодо, а в 18 лет могут казаться четырнадцатилетними.

Она подчеркнула, что на видеозаписи не видно ничего предосудительного: ни прикосновений интимного характера, ни поцелуев. По её словам, она видела кадры: девушка просто сидела у сына на коленях. Мать describeIlIю как взрослого умного парня, который никогда бы не занялся чем-то безнравственным. Она предположила, что её сын просто общался со знакомыми девушками, а снявший видео очевидец стремился прославиться. 29-летний Илья работал баристой в кофейне матери и ранее пробовал себя в киноиндустрии.

Параллельно с оправданиями матери в СМИ появились свидетельства потерпевших. Они рассказали, что Илья вступал с ними в интимную переписку и пытался строить отношения, когда им было 13 и 15 лет. По словам пострадавших, он применял манипуляции, угрозы изнасилования, склонял к половому акту. Одна из потерпевших добавила, что он домогался её 14-летней подруги и предлагал ей снять БДСМ-студию.

В Москве бариста арестован по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Очевидцы утверждают, что мужчина посадил девочку к себе на колени, прикасался к ней и целовал, оценивая её возраст в 13-15 лет. Черёмушкинский районный суд взял фигуранта под стражу. Ему предъявлено обвинение по части второй статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица младше 14 лет)





