Мать из Новосибирска борется за возвращение сына, похищенного отцом в Казахстане

Жительница Новосибирска Адама пережила плен и избиения со стороны бывшего сожителя в Казахстане, который затем похитил их общего сына. Женщина добивается возвращения ребенка через суд и следственные органы, но отец мальчика сопротивляется.

Жительница Новосибирска Адама пережила настоящий кошмар после поездки в Казахстан к отцу своего ребенка. Женщина утверждает, что бывший сожитель удерживал её насильно, избивал и издевался, а когда отпустил, то забрал их общего сына.

Теперь мать борется за возвращение ребенка на родину, но отец мальчика всячески препятствует этому, игнорируя решения судов и требования приставов. По словам Адамы, она отправилась в Казахстан, чтобы наладить отношения с отцом ребенка и договориться о совместном воспитании. Однако встреча обернулась заточением: мужчина закрыл её в доме, отобрал документы и телефон, систематически избивал и угрожал расправой. Женщине удалось сбежать только спустя несколько недель, но сына она забрать не смогла - отец спрятал мальчика в неизвестном месте.

Вернувшись в Новосибирск, Адама обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет региона возбудил два уголовных дела: по факту похищения ребенка и незаконного лишения свободы матери. Ситуация осложняется тем, что отец мальчика имеет казахстанское гражданство и использует все возможные юридические лазейки, чтобы не допустить возвращения ребенка в Россию. Он открыто заявляет, что не намерен исполнять решения российских судов, и отказывается от общения с матерью.

Судебные приставы пытаются воздействовать на мужчину, но он игнорирует их требования, а казахстанские власти, по словам Адамы, не проявляют должного содействия. Женщина опасается, что сын может остаться в Казахстане навсегда, лишившись возможности видеть мать и родную страну. История Адамы - лишь один из многих случаев международных конфликтов вокруг детей. Эксперты отмечают, что при разрыве отношений родителей, один из которых является иностранцем, ребенок часто становится заложником амбиций и обид взрослых.

Юристы советуют в таких ситуациях незамедлительно обращаться в суд и привлекать дипломатические каналы, но процесс затягивается на месяцы и даже годы. Адама надеется на справедливость и верит, что сын вернется к ней. Пока же она продолжает собирать доказательства и добиваться экстрадиции отца в Россию, чтобы привлечь его к ответственности за содеянное





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