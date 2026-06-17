Матч Сенегал - Франция на ЧМ-2026: контраст таймов и тактический марафон

Подробный анализ матча группового этапа ЧМ-2026 между Сенегалом и Францией. Сравниваются два тайма: пассивный, технически ошибочный первый период у французов и взрывной, результативный второй. Рассматривается роль тренерских решений Дешама, особенно по reposition Майкла Олисе, а также дисциплина обороны Сенегала и контратаки.

В одном из самых статусных матч ей группового этапа ЧМ-2026 Сенегал сыграл со счётом 3:1. Встреча продемонстрировала резкий контраст между таймами. Если в первом отрезке игры французская команда выглядела карикатурно слабой под руководством Дидье Дешам а, то во втором превратилась в эффективную атакующую машину.

Статистика первого тайма говорит сама за себя: Сенегал имел преимущество по ударам 1:5, по ожидаемым голам 0,02 против 0,47 и по явным моментам 0:2. Этот тайм стал, пожалуй, самым слабым в атакующем плане на всем турнире. К аутсайдеру, каковым является Сенегал, хотя иorganisationally крепкому, претензий нет. Сенегальцы дисциплинированно оборонялись в схеме 4-2-3-1 или 4-4-2.

Профильный полузащитник Ламин Камара блестяще справлялся с двойной задачей: без мяча он выступал и третьим игроком в центре поля, и вторым форвардом рядом с Николасом Джексоном. Сенегальцы предпочитали не давить соперника вBall possession, а перекрывать коридоры передач, замедляя и без того пассивное продвижение Франции. Когда чувствовали растерянность французов, переходили на более активный прессинг: вратарь Майк Меньян пару раз выбивал мяч без чёткого адресата. Кроме того, Сенегал нашёл баланс между спокойным перекатом мяча для отдыха и резкими контратаками.

При владении мячом любым из сенегальских полузащитников - Идрисса Гуйе, Пап Гуйе или Ламин Камара - последний мог оказаться ближе всех к защите, помогая контролировать игру. И как только появлялась возможность, Николас Джексон и Исмаила Сарр устремлялись за спины защитников Франции. В одном из таких эпизодов Джексон попал в штангу. Франция за годы работы с Дешамом много раз была скромна в атаке, но в этот раз даже по собственным меркам поразила своей беззубостью.

Французы пытались атаковать через фланги, где формировались треугольники: Тео Эрнандес, Дезире Дуэ и Адриен Рабьо слева; Жюль Кунде, Майкл Олисе и Усман Дембеле справа. Однако к этим зонам часто подключались и другие игроки - иногда на край скакала половина команды. Это выглядело ужасно на обоих флангах: такого количества технических ошибок от игроков топ-уровня вспомнить трудно. Создавалось ощущение, будто команда впервые выходит вместе.

Продвижение через центр почти отсутствовало: виной тому сверхосторожность Дешама и концентрация игроков на краях. После перерыва статистика кардинально изменилась: 10:1 по ударам в пользу Франции, 1,87:0,06 по ожидаемым голам и 4:0 по явным моментам. Если посмотреть на расстановку в начале матча, то можно было увидеть Усмана Дембеле под Килианом Мбаппе, а Майкла Олисе - справа в нападении. В перерыве Дешам поменял Дембеле и Олисе местами: Усман дислоцировался справа, а Олисе переместился в центр.

Это породило идеальный симбиоз высочайшего футбольного интеллекта Олисе, его видения поля и технической способности стабильно исполнять классные передачи, с феноменальным атлетизмом Мбаппе. Их рывки за спину защитников - выдающийся навык. Стоит отметить, что даже при третьем голе Франции, где ключевым был точный удар Мбаппе издали, мяч к Килиану прикатился после выигранной борьбы Олисе. Олисе в роли центрального нападающего - главное, если не единственное тренерское достижение Тьерри Анри.

Именно Анри опробовал Майкла в этой позиции на Олимпийских играх 2024 года, где французы взяли серебро. Благодаря новой позиции Олисе французы наконец стали создавать моменты через центр, а не упираться во фланги. С первых минут второго тайма стало видно, что Франция намерена расшатать игру: меньше боковых перекатов, больше движения вперёд. Владели мячом 56% до перерыва и 50% во втором тайме.

Соперник быстро поплыл: мало того что Олисе и Мбаппе благодаря классу могли пробить любую оборону, Сенегал утратил хладнокровие первого тайма. Вместо того чтобы успокоить игру, сенегальцы пытались убегать в ответ, но по-настоящему опасные моменты в открытых пространствах создавала только Франция. Более того, Сенегал допускал потери на своей половине даже без целенаправленного прессинга со стороны французов. Нескольку взрывных передач Олисе предшествовали возвраты мяча спустя всего пять секунд ранее.

Важно обойти удобный нарратив о том, что тренер плохой, а игроки хорошие. Дескать, Дешам засковал команду в первом тайме, а потом всё решил индивидуальный класс. Это жуткое упрощение. Во втором тайме футболисты заметно взбодрились - даже Брэдли Барколя наконец реализовал выход один на один - и Дешам предложил подходящую расстановку в атаке.

Это не гениальная тренерская работа; он тоже ответственен за неудачный первый тайм. Но не сводить все трудности Франции только к фигуре тренера, игнорируя её, когда у игроков всё получается





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