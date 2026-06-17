Матвиенко назвала варварством удар ВСУ по панораме Оборона Севастополя

Председатель Совета Федерации осудила атаку на музей-панораму в Севастополе, назвав ее кощунством. Она выразила уверенность в восстановлении полотна благодаря оцифровке.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты парламента дала жесткую оценку удару Вооруженных сил Украины по музею-панораме Оборона Севастополя 1854-1855 годов в Севастополе.

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева подняла эту тему, после чего Матвиенко выступила с резким заявлением, назвав произошедшее варварством и кощунством. Она подчеркнула, что такие действия направлены на уничтожение исторической памяти, но выразила уверенность, что стереть память народа невозможно. Варварство и кощунство, но уверена, что им не удастся стереть нашу память, - заявила спикер Совфеда. Матвиенко особо отметила, что, несмотря на утрату большей части полотна, оригинальные фрагменты работы художника Франца Рубо, хранящиеся в одном из филиалов музея, не пострадали.

Кроме того, панорама была заранее оцифрована, что значительно облегчит ее восстановление. Спикер выразила уверенность, что российские реставраторы смогут вернуть музею прежний вид, и пообещала всестороннюю поддержку Севастополю в этом деле. Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ утрачено более 90% знаменитого полотна панорамы Оборона Севастополя 1854-1855 годов. Это произведение искусства, созданное к 50-летию обороны, является одним из крупнейших в мире: его длина составляет 115 метров, а высота - 14 метров.

Панорама была открыта в 1905 году и пережила множество событий, включая Великую Отечественную войну, когда она была частично разрушена, но потом восстановлена. Нынешняя атака нанесла серьезный ущерб культурному наследию России. По предварительным оценкам, восстановительные работы могут занять около пяти лет. Сенаторы выразили готовность подключиться к решению всех необходимых вопросов, включая финансирование и организацию реставрации.

Валентина Матвиенко также подчеркнула, что подобные действия против исторических памятников являются частью целенаправленной политики украинских властей по уничтожению всего, что связано с общей историей России и Украины. Она призвала международное сообщество дать оценку этим варварским актам. Спикер Совфеда отметила, что оцифровка панорамы, проведенная заранее, позволит восстановить ее с высокой точностью. В ближайшее время будут созданы комиссии для оценки ущерба и разработки плана реставрации.

Матвиенко заверила, что все необходимые ресурсы будут выделены, и музей не только восстановят, но и модернизируют, чтобы он стал еще более доступным для посетителей. Это варварство не пройдет безнаказанно, - заключила она. Также было отмечено, что атака на музей произошла в момент, когда в регионе находились мирные жители и дети, что усугубляет преступность деяния. Сенаторы выразили соболезнования всем, кто потерял близких в результате ударов ВСУ по Севастополю.

Удар по панораме вызвал широкий общественный резонанс. Многие российские политики, деятели культуры и простые граждане выразили возмущение и поддержали призывы к восстановлению памятника. Эксперты отмечают, что хотя утрата части полотна огромна, но благодаря современным технологиям и профессионализму реставраторов существует реальная возможность вернуть панораме ее исторический облик. Кроме того, рассматривается вопрос о включении объектов музея в список всемирного наследия ЮНЕСКО для их дополнительной защиты.

Восстановление панорамы станет символом борьбы за сохранение исторической правды и памяти. Валентина Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации будет держать этот вопрос на постоянном контроле и делать все возможное для скорейшего восстановления музея. Она также поблагодарила всех, кто уже предложил помощь в реставрации, включая волонтеров и профессиональные сообщества. В заключение она заявила, что никакие варварские действия не смогут сломить дух российского народа и его любовь к своей истории





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