Игорь Матвиенко высказался о кандидатах на участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в следующем году, отметив важность этнической составляющей и оригинальности. Также стало известно об участии Джо Линна Тёрнера в составе жюри.

По мнению известного российского музыка льного продюсера Игоря Матвиенко, на международный музыка льный конкурс « Интервидение » в следующем году следует отправить молодых исполнителей, обладающих этнической и оригинальной составляющей. Матвиенко, выражая свою точку зрения, предложил рассмотреть кандидатуры таких артистов, как Лера Bearwolf , отметив присущую ей этническую специфику. Также он выделил сибирский коллектив Otyken , назвав его «идеальным» вариантом для представления России на конкурс е.

Продюсер обосновал свой выбор тем, что молодые исполнители с самобытным стилем и этническим колоритом смогут наиболее ярко представить культурное многообразие России на международной сцене. Матвиенко подчеркнул, что популярные российские исполнители, такие как Дима Билан, Сергей Лазарев и Полина Гагарина, хоть и обладают высоким уровнем профессионализма, но их музыкальный стиль в большей степени унифицирован и может не так эффективно раскрыть колорит страны на фоне международного конкурса. Выбор в пользу молодых артистов с оригинальным звучанием, по мнению Матвиенко, позволит акцентировать внимание на уникальности российской культуры и музыкального наследия. Это решение направлено на создание яркого и запоминающегося выступления, которое вызовет интерес у международной аудитории и продемонстрирует разнообразие музыкальных жанров, существующих в России.\В контексте подготовки к «Интервидению-2025» стало известно о присоединении к составу жюри легендарного американского рок-вокалиста Джо Линна Тёрнера. Его участие в судейской коллегии обещает привнести значительный опыт и профессионализм в процесс оценки выступлений конкурсантов. Тёрнер, чья карьера насчитывает почти пятьдесят лет, известен своей работой в культовых рок-группах Deep Purple и Rainbow, а также сотрудничеством с такими мировыми звездами, как Элис Купер, Шер и Майкл Болтон. Хитом Тёрнера, ставшим классикой рок-музыки, является композиция Stone Cold. Участие такого именитого музыканта в жюри «Интервидения» свидетельствует о стремлении организаторов конкурса привлечь авторитетных экспертов, способных обеспечить объективную и квалифицированную оценку представленных музыкальных номеров. Присутствие Джо Линна Тёрнера в составе жюри подчеркивает международный масштаб конкурса и его стремление к привлечению широкой аудитории, интересующейся различными музыкальными направлениями. Его богатый опыт и знание музыкальной индустрии, несомненно, станут ценным вкладом в формирование итоговых оценок. Кроме того, опыт Тёрнера как исполнителя, работавшего в разных коллективах и стилях, позволит ему оценивать выступления конкурсантов с разных точек зрения, учитывая особенности различных музыкальных жанров и подходов к исполнению.\Привлечение новых талантов и опытных профессионалов к участию в «Интервидении» отражает стремление к обновлению и повышению уровня музыкального конкурса. Выбор исполнителей для представления России, как предлагает Игорь Матвиенко, должен учитывать не только вокальные данные и исполнительское мастерство, но и уникальность культурной составляющей. Это позволит создать яркое и аутентичное представление, которое вызовет интерес у международной аудитории. Включение в жюри Джо Линна Тёрнера, в свою очередь, гарантирует объективную оценку выступлений и возможность оценить конкурсантов с точки зрения мирового музыкального опыта. Такое сочетание, по мнению организаторов, должно способствовать повышению престижа конкурса и привлечению внимания к российским исполнителям. Подобный подход, предполагающий сочетание опыта и молодости, культурной самобытности и международного профессионализма, позволяет создать условия для успешного выступления на «Интервидении» и эффективного представления России на мировой музыкальной арене. Организаторы рассчитывают, что подобный подход повысит привлекательность конкурса для зрителей и участников, а также укрепит его позиции в мировом музыкальном сообществе. Важно отметить, что выбор исполнителей и состав жюри – это лишь часть работы по подготовке к конкурсу. Не менее важно обеспечить качественную организацию, продвижение и поддержку участников, чтобы добиться успеха на международной арене





lifenews_ru / 🏆 2. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Интервидение Игорь Матвиенко Bearwolf Otyken Джо Линн Тёрнер Музыка Конкурс Россия Рок Вокал Этника

Россия Последние новости, Россия Последние новости