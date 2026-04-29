Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к Алексею Мордашову с призывом вернуть часть активов из офшорных зон в Россию, подчеркнув важность совести и патриотизма. Мордашов возглавил рейтинг Forbes, а также обозначил необходимость расширения экономического пространства для России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к председателю совета директоров компании «Северсталь» Алексею Мордашов у с призывом рассмотреть возможность возвращения части активов из офшорных зон в Россию.

Это заявление прозвучало в ходе заседания Совета Федерации в рамках «правительственного часа» с участием главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Матвиенко подчеркнула, что ФНС действует исключительно в рамках закона, но помимо юридических норм существуют и моральные принципы, такие как совесть, патриотизм и уважение к тем, кто способствовал формированию капитала. Она отметила, что радуется успехам российских бизнесменов, в частности, лидерству Мордашова в рейтинге Forbes, однако призвала к соизмерению возможностей и проявлению ответственности перед страной и ее гражданами.

Призыв Матвиенко прозвучал на фоне публикации нового рейтинга Forbes, где Алексей Мордашов возглавил список самых богатых людей России с состоянием в 37 миллиардов долларов. Этот показатель стал историческим рекордом для российских миллиардеров, чему способствовал рост стоимости золотодобывающей компании Nordgold, принадлежащей Мордашову. Второе место в рейтинге занял Владимир Потанин (29,7 миллиарда долларов), а третью строчку – Вагит Алекперов (29,5 миллиарда долларов). Заявление Матвиенко вызвало широкий резонанс и обсуждение в политических и экономических кругах.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин в комментарии для «Ленты.ру» отметил, что возвращение активов из офшоров зависит от отношения олигархов к России. Если они считают Россию своей родиной, то должны были вернуть средства давно. В противном случае, если Россия для них лишь источник прибыли, то вывод капитала оправдан. Делягин также указал на то, что политика либеральной бюрократии стимулирует отток капитала из страны.

В то же время, Алексей Мордашов обозначил ключевой экономический вызов для России – необходимость расширения экономического пространства. Выступая на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей «Неделя российского бизнеса», он подчеркнул высокую степень комплементарности экономик России и стран Евразийского экономического союза с такими перспективными партнерами, как Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Мордашов сослался на индекс комплементарности торговли Всемирной торговой организации (TCI), который подтверждает значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества.

Он отметил впечатляющие темпы роста экономики в этих странах, особенно в странах БРИКС, где рост ВВП в 2026 году составил 4-3,8 процента, в то время как в развитых странах – лишь 1-1,2 процента. Мордашов подчеркнул, что для обеспечения эффективности российской экономики необходимо более широкое экономическое пространство, чем то, которое доступно в настоящее время. Он считает, что взаимодействие с дружественными государствами является важным фактором экономического роста, но объемов их экономик недостаточно для достижения поставленных целей.

Таким образом, вопрос о возврате активов из офшоров и расширении экономического сотрудничества с перспективными партнерами являются ключевыми задачами для российской экономики





lentaruofficial / 🏆 5. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Forbes WomanForbes Woman – Forbes Russia – одно из наиболее авторитетных и известных финансово-экономических изданий в мире

Read more »

Forbes SportForbes Sport – Forbes Russia – одно из наиболее авторитетных и известных финансово-экономических изданий в мире

Read more »

Forbes LifeForbes Life – Forbes Russia – одно из наиболее авторитетных и известных финансово-экономических изданий в мире

Read more »

Forbes WomanForbes Woman – Forbes Russia – одно из наиболее авторитетных и известных финансово-экономических изданий в мире

Read more »

Forbes SportForbes Sport – Forbes Russia – одно из наиболее авторитетных и известных финансово-экономических изданий в мире

Read more »

Forbes YoungForbes Young – Forbes Russia – одно из наиболее авторитетных и известных финансово-экономических изданий в мире

Read more »