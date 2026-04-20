Матвей Сафонов против Люки Шевалье: как складывается вратарская конкуренция в ПСЖ
📆4/20/2026 1:20 PM
Российский голкипер Матвей Сафонов прочно занял место в стартовом составе ПСЖ, оставив в запасе дорогостоящего новичка Люку Шевалье. В клубе отмечают отличную адаптацию Сафонова и замкнутость его французского конкурента.

Вратарь Матвей Сафонов продолжает укреплять свои позиции в качестве ключевой фигуры в составе ПСЖ . Согласно инсайдерским данным от RMC Sport, российский голкипер стал настоящим любимцем в коллективе парижан. Его профессионализм, спокойствие и неизменно позитивный настрой, которые отмечают представители тренерского штаба, помогли ему не только завоевать доверие Луиса Энрике, но и стать связующим звеном между игроками и специалистами клуба.

Сафонов демонстрирует стабильную игру, проведя в текущем сезоне 20 матчей во всех турнирах, причем в девяти из них он сумел оставить свои ворота в неприкосновенности. Такая статистика красноречиво свидетельствует о его готовности к вызовам самого высокого уровня и высокой игровой дисциплине. На фоне триумфального шествия российского голкипера ситуация с его коллегой по амплуа, французом Люкой Шевалье, выглядит совершенно иначе. Шевалье, который был приобретен клубом прошлым летом за солидную сумму в 40 миллионов евро, столкнулся с непростым периодом адаптации. Источники внутри ПСЖ описывают его как довольно замкнутого человека, который предпочитает держаться обособленно от основной группы игроков, находя общий язык преимущественно с тренерским составом и наиболее опытными футболистами команды. Несмотря на его репутацию трудолюбивого игрока, который добросовестно выполняет все установки на тренировках, отсутствие игровой практики негативно сказывается на его положении в иерархии клуба. Последний раз Люка Шевалье появлялся в официальном матче еще 23 января, когда защищал цвета команды в противостоянии с Осером. С того момента, как Сафонов окончательно утвердился в роли первого номера в начале 2026 года, французский вратарь не провел на поле ни одной минуты. Хотя в клубе подчеркивают, что отношения между Шевалье и тренерским штабом остаются рабочими и конструктивными, шансы на возвращение француза в основу до завершения текущего сезона оцениваются экспертами как крайне низкие. Матвей Сафонов на текущий момент выглядит безальтернативным выбором для Луиса Энрике, и его уверенная игра не дает поводов для ротации. Таким образом, борьба за место в воротах Пари Сен-Жермен на данном этапе складывается в пользу российского атлета, что подтверждается как статистическими показателями, так и атмосферой внутри команды

