Матвей Сафонов помог ПСЖ выйти в финал Лиги чемпионов
📆5/7/2026 5:24 AM
ПСЖ в гостях сыграл вничью с Баварией и вышел в финал Лиги чемпионов. Голкипер Матвей Сафонов отметился несколькими важными спасениями. В финале ПСЖ сыграет с Арсеналом.

Парижский клуб ПСЖ в гостях у баварского гранда сыграл вничью со счетом 1:1 в ответном полу финал ьном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в финал .

Голкипер парижан Матвей Сафонов продемонстрировал несколько ключевых спасений, что сыграло важную роль в успехе команды. После напряженного первого матча, в котором команды забили девять голов, Сафонову был предоставлен отдых в матче чемпионата против Лорьяна. В том поединке ворота ПСЖ защищал третий голкипер Ренато Марин, который пропустил дважды, но это не сильно расстроило главного тренера Луиса Энрике, так как его мысли были заняты предстоящей игрой в Мюнхене. Для Сафонова это был уже второй матч в гостях против Баварии.

В прошлом сезоне он допустил ошибку, которая привела к голу, но в этом сезоне показал себя с лучшей стороны. В начале матча он неуверенно сыграл при подаче углового, но затем сделал несколько эффектных спасений. В предыдущем матче против Баварии Сафонову можно было предъявить претензии только за один пропущенный гол, но в целом он показал уверенную игру. В двух предыдущих гостевых матчах Лиги чемпионов против Челси и Ливерпуля Сафонов продемонстрировал исключительную надежность, отразив в общей сложности 14 ударов в створ.

В начале ответного матча ПСЖ забил на третьей минуте благодаря комбинации, начатой Сафоновым. В первом тайме Бавария часто оказывалась на ударных позициях, но мяч пролетал мимо ворот. Сафонову нечасто приходилось вступать в игру, но в концовке тайма он сделал важное спасение, отразив удар Мусиалы. Во втором тайме Бавария чаще била в створ, но Сафонов уверенно справился с угрозами.

Забить в ворота ПСЖ удалось только на исходе добавленного времени, когда Харри Кейн забил в девятку с близкого расстояния. В финале ПСЖ сыграет с Арсеналом в Будапеште 30 мая. Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды вышел в финал Лиги чемпионов. Если в прошлом году он наблюдал за финалом со скамейки, то теперь у него есть шанс сыграть на поле

