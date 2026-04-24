В Приморском крае прошли летные тактические учения с вертолетной эскадрильей, а корвет «Гремящий» завершил дальний поход по семи морям и двум океанам.

В Приморском крае завершились масштабные летные тактические учения с участием вертолетной эскадрильи отдельного смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота. Учения , прошедшие 24 апреля, были направлены на повышение готовности личного состава и техники к выполнению задач в условиях современной угрозы.

В ходе маневров, получивших обозначение как проверка боеготовности, были задействованы вертолеты Ка-27 различных модификаций, включая противолодочные варианты, а также транспортный вертолет Ми-8. По замыслу учений, была смоделирована ситуация, имитирующая угрозу нанесения ракетного удара и атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов по ключевому аэродрому базирования. Это потребовало от личного состава оперативного и слаженного выполнения комплекса задач, направленных на обеспечение безопасности авиационной техники и сохранение боеспособности подразделения.

Первоочередной задачей стало быстрое и организованное выведение вертолетов из-под возможного удара, с последующим перебазированием на заранее подготовленные запасные аэродромы, а также использование необорудованных площадок для временного размещения техники. После прибытия на новые позиции, экипажи немедленно приступили к выполнению задач по маскировке вертолетов, используя различные средства и методы, направленные на снижение их заметности для средств воздушной разведки противника. Особое внимание уделялось соблюдению мер по радио- и светомаскировке, а также использованию естественных элементов ландшафта для сокрытия техники.

Успешное выполнение этих задач позволило обеспечить скрытое развертывание авиационной группы и подготовиться к выполнению последующих этапов учений. Заключительный этап учений продемонстрировал возможности противолодочного вертолета Ка-27ПЛ в поиске подводных лодок условного противника. Экипаж провел полет над акваторией Японского моря, используя передовые радиолокационные и гидроакустические средства для обнаружения и отслеживания подводных целей. В ходе полета были отработаны алгоритмы взаимодействия с другими подразделениями флота, включая корабельные группы и береговые пункты управления.

Эффективность применяемых средств и слаженность действий экипажа позволили успешно выполнить поставленную задачу и подтвердить высокую боевую готовность противолодочной авиации Тихоокеанского флота. В учении были задействованы не только летный состав, но и инженерно-технический персонал полка, отвечающий за обслуживание и ремонт авиационной техники, а также специалисты тылового обеспечения и связи, обеспечивающие бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения и управления. Комплексный подход к организации и проведению учений позволил оценить уровень подготовки личного состава и выявить области, требующие дальнейшего совершенствования.

По итогам учений были проведены детальный анализ и обсуждение результатов, с целью разработки рекомендаций по повышению эффективности подготовки авиационного полка. Параллельно с учениями, корвет «Гремящий», базирующийся на Камчатке, успешно завершил дальний поход по семи морям и двум океанам – впервые за последние 40 лет корабль такого класса совершил столь масштабное плавание. 7 апреля пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила о завершении делового захода отряда кораблей ТОФ в порт Сиануквиль Королевства Камбоджа.

Встреча экипажа была организована представителями военно-морских сил Камбоджи, а также чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в королевстве Анатолием Боровиком. Этот визит стал важным этапом в развитии военно-дипломатических отношений между Россией и Камбоджей, и продемонстрировал готовность России к сотрудничеству в области обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поход корвета «Гремящий» стал важным событием в истории Тихоокеанского флота, продемонстрировав возможности российского флота по выполнению задач в удаленных морских районах.

Во время похода корабль прошел через сложные климатические условия и выполнил ряд задач, направленных на обеспечение безопасности судоходства и защиту национальных интересов России. Успешное завершение похода подтвердило высокий профессионализм экипажа и надежность технического оснащения корабля





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Тихоокеанский Флот Учения Вертолеты Ка-27 Ми-8 Корвет Гремящий Камбоджа Военно-Морские Силы Боевая Готовность

United States Latest News, United States Headlines