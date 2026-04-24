Head Topics

Масштабные учения морской авиации ТОФ и возвращение корвета «Гремящий»

Военные Новости News

Тихоокеанский Флот · Учения · Вертолеты
📆4/24/2026 3:19 AM
📰Известия
195 sec. here / 15 min. at publisher
📊News: 116% · Publisher: 51%

В Приморском крае прошли летные тактические учения с вертолетной эскадрильей, а корвет «Гремящий» завершил дальний поход по семи морям и двум океанам.

В Приморском крае завершились масштабные летные тактические учения с участием вертолетной эскадрильи отдельного смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота. Учения , прошедшие 24 апреля, были направлены на повышение готовности личного состава и техники к выполнению задач в условиях современной угрозы.

В ходе маневров, получивших обозначение как проверка боеготовности, были задействованы вертолеты Ка-27 различных модификаций, включая противолодочные варианты, а также транспортный вертолет Ми-8. По замыслу учений, была смоделирована ситуация, имитирующая угрозу нанесения ракетного удара и атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов по ключевому аэродрому базирования. Это потребовало от личного состава оперативного и слаженного выполнения комплекса задач, направленных на обеспечение безопасности авиационной техники и сохранение боеспособности подразделения.

Первоочередной задачей стало быстрое и организованное выведение вертолетов из-под возможного удара, с последующим перебазированием на заранее подготовленные запасные аэродромы, а также использование необорудованных площадок для временного размещения техники. После прибытия на новые позиции, экипажи немедленно приступили к выполнению задач по маскировке вертолетов, используя различные средства и методы, направленные на снижение их заметности для средств воздушной разведки противника. Особое внимание уделялось соблюдению мер по радио- и светомаскировке, а также использованию естественных элементов ландшафта для сокрытия техники.

Успешное выполнение этих задач позволило обеспечить скрытое развертывание авиационной группы и подготовиться к выполнению последующих этапов учений. Заключительный этап учений продемонстрировал возможности противолодочного вертолета Ка-27ПЛ в поиске подводных лодок условного противника. Экипаж провел полет над акваторией Японского моря, используя передовые радиолокационные и гидроакустические средства для обнаружения и отслеживания подводных целей. В ходе полета были отработаны алгоритмы взаимодействия с другими подразделениями флота, включая корабельные группы и береговые пункты управления.

Эффективность применяемых средств и слаженность действий экипажа позволили успешно выполнить поставленную задачу и подтвердить высокую боевую готовность противолодочной авиации Тихоокеанского флота. В учении были задействованы не только летный состав, но и инженерно-технический персонал полка, отвечающий за обслуживание и ремонт авиационной техники, а также специалисты тылового обеспечения и связи, обеспечивающие бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения и управления. Комплексный подход к организации и проведению учений позволил оценить уровень подготовки личного состава и выявить области, требующие дальнейшего совершенствования.

По итогам учений были проведены детальный анализ и обсуждение результатов, с целью разработки рекомендаций по повышению эффективности подготовки авиационного полка. Параллельно с учениями, корвет «Гремящий», базирующийся на Камчатке, успешно завершил дальний поход по семи морям и двум океанам – впервые за последние 40 лет корабль такого класса совершил столь масштабное плавание. 7 апреля пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила о завершении делового захода отряда кораблей ТОФ в порт Сиануквиль Королевства Камбоджа.

Встреча экипажа была организована представителями военно-морских сил Камбоджи, а также чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в королевстве Анатолием Боровиком. Этот визит стал важным этапом в развитии военно-дипломатических отношений между Россией и Камбоджей, и продемонстрировал готовность России к сотрудничеству в области обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поход корвета «Гремящий» стал важным событием в истории Тихоокеанского флота, продемонстрировав возможности российского флота по выполнению задач в удаленных морских районах.

Во время похода корабль прошел через сложные климатические условия и выполнил ряд задач, направленных на обеспечение безопасности судоходства и защиту национальных интересов России. Успешное завершение похода подтвердило высокий профессионализм экипажа и надежность технического оснащения корабля

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

Тихоокеанский Флот Учения Вертолеты Ка-27 Ми-8 Корвет Гремящий Камбоджа Военно-Морские Силы Боевая Готовность

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-24 06:19:00