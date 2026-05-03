Масштабные сбои в работе аэропортов и разрушения в регионах из-за атак БПЛА

Атаки беспилотников привели к временным ограничениям в работе нескольких российских аэропортов, включая «Пулково» и «Внуково», задержкам рейсов и повреждениям инфраструктуры в Смоленской и Белгородской областях. Есть пострадавшие.

Сегодняшний день ознаменовался серьезными нарушениями в работе нескольких российских аэропортов, вызванными атаками беспилотных летательных аппаратов ( БПЛА ). Наиболее ощутимые последствия затронули аэропорт « Пулково » в Санкт-Петербурге, где с 2:20 мск были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.

Ограничения были сняты лишь в 8:14 мск, однако это привело к значительным задержкам в расписании рейсов. По состоянию на 9:00 утра было задержано 42 рейса, время ожидания по которым превышало два часа. Кроме того, было отменено четыре рейса. В настоящее время аэропорт ожидает прибытия пяти бортов, которые были перенаправлены на запасные аэродромы в связи с неблагоприятной ситуацией.

Данные ограничения в «Пулково» стали частью более широкой картины, поскольку с вечера 2 мая аналогичные меры были введены над рядом других регионов, включая Нижний Новгород, Пензу, Геленджик, Сочи, Кострому, Псков и Москву (аэропорты «Шереметьево» и «Внуково»). Эти меры были предприняты в целях обеспечения безопасности полетов и предотвращения возможных инцидентов. Ситуация остается напряженной, и дальнейшие изменения в расписании рейсов возможны в зависимости от развития событий.

К сожалению, атаки БПЛА привели не только к сбоям в работе аэропортов, но и к непосредственным разрушениям и пострадавшим среди гражданского населения. В Смоленской области, по словам губернатора Василия Анохина, обломки одного из сбитых дронов попали в многоквартирный жилой дом. В результате этого инцидента ранения получили двое взрослых и один ребенок. Мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, в то время как женщина и ребенок получили незначительные травмы и проходят амбулаторное лечение.

Помимо этого, в Грайвороне зафиксированы повреждения трех частных домов и трех легковых автомобилей. В нескольких других населенных пунктах также были повреждены жилые дома и транспортные средства. Особенно трагической оказалась ситуация в селе Рождественка, где огонь, возникший в результате попадания обломков, полностью уничтожил два частных дома. В селе Косилово от атак трех FPV-дронов был поврежден ангар на территории одного из предприятий.

На месте падения обломков работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий и оценкой ущерба. Общая картина показывает, что атаки БПЛА нанесли значительный ущерб инфраструктуре и привели к человеческим жертвам, что вызывает серьезную обеспокоенность. В аэропорту «Внуково» на момент составления данной информации продолжают действовать ограничения на прием и вылет воздушных судов. По предварительным данным, было зафиксировано 14 БПЛА, участвовавших в атаке.

По словам главы региона Александра Гусева, в результате инцидента удалось избежать человеческих жертв. Однако, падение обломков беспилотника привело к возгоранию на одном из местных предприятий, которое было оперативно ликвидировано пожарными службами. Кроме того, в одном из населенных пунктов района были выбиты окна в частном доме, а также повреждены 18 квартир в двухэтажном многоквартирном здании. Также был поврежден легковой автомобиль.

Власти региона принимают все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и восстановления поврежденной инфраструктуры. Ситуация находится под контролем, и ведется постоянный мониторинг обстановки. Необходимо отметить, что подобные атаки создают серьезные риски для гражданской авиации и требуют усиления мер безопасности для защиты воздушного пространства и обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. В ближайшее время ожидаются дополнительные заявления от компетентных органов относительно дальнейших действий и мер предосторожности





