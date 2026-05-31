Масштабный спортивный фестиваль День московского спорта прошел в Лужниках

В Лужниках с размахом отметили День московского спорта, который сменился Ночью спортивных мероприятий. Гости фестиваля смогли попробовать десятки видов активности: от стритбола и кубика Рубика до экстремальных шоу и общения со звездами. Спортивный праздник охватил более 20 площадок, а вечером артисты выступили на большой сцене.

В столице традиционно считают часы до наступления лета, чтобы максимально активно провести самые теплые дни. В честь открытия сезона в Лужниках состоялся масштабный фестиваль День московского спорт а, который плавно сменила Ночь московского спорт а.

Десятки тематических зон ждали участников и зрителей - от классических дисциплин до сборки кубика Рубика и шоу флайбордистов, взмывающих ввысь на струях воды. Угодили даже самым маленьким. Фестиваль растянулся по всей территории Лужников, охватив 23 зоны активностей. Огромную площадку заняли баскетболисты: здесь прошли Moscow Cup по стритболу, а также турниры среди профессионалов и любителей.

Организаторы соорудили 55 кортов, пригласили лучшие команды со всей России и устроили конкурсы данков, зрелищных бросков сверху. Даже малыши могли попрактиковаться: для них подготовили облегченные мячи и расширенные корзины. Баскетболом детская программа не ограничилась. Для разных возрастных групп организовали гонки на беговелах, велосипедах и электромотоциклах.

В детской секции можно было запустить модель летательного аппарата, сделать аквагрим, поучаствовать в заездах на радиоуправляемых джипах, попробовать себя в управлении настоящим экскаватором или заняться стройкой из Лего размером с кирпич. Нашлись активности и для интеллектуалов. В шахматном блоке гроссмейстер Данила Павлов проводил конкурсы и мастер-классы. В зоне спидкубинга новичков учили собирать кубик Рубика, а мастера соревновались в сборке на скорость.

Собственная зона работала и у Департамента финансов Москвы: здесь горожан обучали финансовой грамотности через интерактивные игры и VR-тренажеры. Особую концентрацию адреналина наблюдали в зоне бокса. Под присмотром судей и медиков любители единоборств могли выявить сильнейших в перчатках. Мастер-классом здесь отметился мастер спорта Даниил Ермаков.

На футбольных полях Лужников развернулись Русские игры с традиционными кулачными боями стенка на стенку. Рядом расположились площадки силового экстрима и воркаута. Пока богатыри тягали железо, атлеты на перекладинах и брусьях демонстрировали чудеса владения собственным телом. Главный восторг зрителей вызвало шоу флайбордистов: мощный поток воды поднимал каскадеров на высоту до 25 метров, где они выполняли сальто и сложные технические элементы.

Поклонники танцев в это время наблюдали за брейкдансерами, устроившими стильные дуэли прямо в толпе. Внутри чаши главного стадиона страны прошел массовый сеанс стретча под руководством Самиры Мустафаевой. Вместе с сотнями девушек на коврики вышли певицы Юлианна Караулова и Валерия. А для любителей кардионагрузок работала зона сайклинга, где опытные инструкторы помогали держать темп на электровелосипедах.

Футбольные болельщики тоже получили свою порцию контента. Работали зоны четырех московских клубов: поклонники Спартака общались с Эдуардом Мором, фанаты ЦСКА играли в консоли и фотографировались с Кубком УЕФА, Локомотив привез Кубок России, а Динамо подготовило яркие интерактивы. В фан-зоне голос спорта Дмитрий Губерниев и телеведущая Эмма Гаджиева принимали звездных гостей. На интервью пришли Артем Дзюба, Zivert, SHAMAN, тренер Ринат Билялетдинов и гроссмейстер Сергей Карякин.

Дзюба, находящийся в статусе свободного агента, признался, что планирует играть еще несколько лет и не исключил возвращения в Спартак. SHAMAN рассказал, что каждое утро делает зарядку для бодрости. Позже он, Zivert, Mia Boyka и группа Чи-Ли выступили на большой сцене. Секретным гостем вечера стал Леонид Агутин, закрывавший программу праздника.

Активности из Лужников перетекли на десятки других площадок в рамках Ночи московского спорта. В Парке Горького прошли занятия по степ-аэробике, паркуру и гидрофлай-шоу. В сквере у гостиницы Метрополь, в Самотечном сквере и заповеднике Царицыно открылись шахматные городки. Там можно было увидеть живые шахматы и сразиться с известными гроссмейстерами.

А на площадках у станций метро Баррикадная, Третьяковская и Римская все желающие могли бесплатно познакомиться с паделом. В субботу, 30 мая, спорткомплекс Лужники принимал грандиозный спортивный праздник. В День московского спорта здесь работало более 20 тематических спортплощадок. Экстремалы демонстрировали захватывающие трюки в шоу мотофристайла.

Гостей праздника приковало экстремальное гидрошоу. Флайбордисты взмывали в небо на огромных струях воды, выполняя опасные сальто и виражи. Певица Валерия зажгла публику песнями. Сотни москвичей собрались у сцены, чтобы потанцевать вместе с певицей





