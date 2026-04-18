Масштабные поиски семьи Усольцевых в Красноярской тайге возобновляются весной

📆4/18/2026 1:53 AM
Следственный комитет Красноярского края объявил о начале нового этапа масштабных поисков семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье. Поисковые мероприятия начнутся не ранее 1 мая из-за погодных условий.

На сегодняшний день горно-лесные массивы Красноярского края обильно покрыты снегом, что создает значительные трудности для проведения полноценных поисковых операций. Сотрудники правоохранительных органов и спасательные службы ожидают полного схода снежного покрова, чтобы приступить к широкомасштабным мероприятиям. Ранее, 17 апреля, в район предполагаемого исчезновения семьи Усольцевых был направлен плановый выезд, включающий спасателей, криминалистов и специалистов из отряда «ЛизаАлерт», которые использовали беспилотные летательные аппараты для обследования местности. Напомним, что 64-летний Сергей, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в красноярской тайге недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Согласно имеющимся данным, в тот день семья планировала совершить короткий поход к живописной горе Буратинка. Однако, по свидетельствам местных жителей, погода в тот день резко испортилась, что могло стать одной из причин трагедии. Несмотря на усилия сотен добровольцев, привлечение разнообразной техники и применение новейших поисковых технологий, семья Усольцевых так и не была обнаружена. Эта история вызвала широкий общественный резонанс и вновь привлекла внимание к проблемам безопасности в дикой природе, а также к важности оперативности и слаженности действий при проведении поисковых операций. Происшествие подчеркивает необходимость постоянного совершенствования методов поиска и спасения, а также важность информирования населения о потенциальных рисках при выходе в отдаленные и труднодоступные районы. Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств исчезновения Усольцевых, анализируя информацию, полученную в ходе предыдущих поисковых экспедиций, и опрашивая всех, кто мог видеть семью перед их пропажей. 