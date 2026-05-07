Масштабная атака украинских БПЛА по российским регионам: итоги ночного налета

📆5/7/2026 4:56 AM
Средства ПВО сбили 347 беспилотников над территорией России. В Брянске ранены 13 человек, в Ржеве проведена массовая эвакуация, в ряде городов Поволжья объявлена ракетная опасность.

Минувшая ночь стала одной из самых напряженных за последнее время для системы противовоздушной обороны Российской Федерации. Масштабная и скоординированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа охватила сразу несколько регионов страны, создав серьезную угрозу безопасности мирного населения.

Всего за одну ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 347 беспилотников, что свидетельствует о беспрецедентном объеме используемых противником средств нападения. Несмотря на массированный характер ударов, большая часть целей была ликвидирована в воздухе, однако в некоторых районах обломки и прямые попадания привели к печальным последствиям. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Брянске, где основной удар пришелся на жилой сектор Бежицкого района. В результате террористического акта пострадали обычные люди, находившиеся в своих домах.

По официальным данным, ранения различной степени тяжести получили 13 человек, среди которых оказался ребенок, что вызывает особое возмущение и сочувствие. Материальный ущерб оказался значительным: повреждены два многоквартирных жилых дома, в которых пострадало более 20 квартир. Кроме того, ударная волна или обломки аппаратов повредили около 40 припаркованных автомобилей. На месте происшествия оперативно развернули работу экстренные службы, медики и спасатели, которые оказывали помощь пострадавшим и оценивали степень разрушений конструкций зданий.

В то же время в других регионах работа систем ПВО позволила избежать человеческих жертв. В Ростовской области расчеты противовоздушной обороны проявили высокий профессионализм, сбив более 30 украинских БПЛА над территорией 12 различных районов. По предварительной информации, в этом регионе удалось избежать разрушений и пострадавших. Аналогичная ситуация сложилась и в Тульской области, где силы ПВО успешно уничтожили 14 беспилотников, не допустив их достижения стратегических или жилых объектов.

Эффективность перехвата в этих областях подчеркивает высокую готовность войск к отражению подобных массовых атак. Серьезные опасения вызвала ситуация в Тверской области, в частности в городе Ржев. В связи с угрозой удара БПЛА была проведена экстренная эвакуация 350 человек, из которых 60 составляли дети. Такие меры были необходимы для обеспечения полной безопасности граждан.

В результате атаки в одном из пятиэтажных жилых домов была повреждена плита кровельного перекрытия, а также частично выбиты окна в этом и двух соседних пятиэтажных зданиях. К счастью, благодаря своевременным действиям служб эвакуации, никто из жителей не пострадал. Напряженная обстановка наблюдалась и в Центральной России. В Московской области гремели взрывы, свидетельствующие о работе систем ПВО на подлетах к столице; всего было сбито 11 беспилотников.

Специалисты экстренных служб продолжают работать на местах падения обломков, чтобы исключить любые риски для населения. Параллельно с этим в ряде других регионов была объявлена ракетная опасность. В таких крупных городах, как Чебоксары, Казань, Набережные Челны и Самара, работали системы оповещения, предупреждая жителей о возможной угрозе. Эта волна тревог охватила значительную часть страны, что указывает на попытку противника рассредоточить внимание ПВО и создать панику в глубоком тылу.

Завершение этой ночи оставило после себя чувство тревоги, но и подтвердило работоспособность оборонных рубежей. Огромное количество перехваченных аппаратов — 347 единиц — говорит о том, что Россия сталкивается с новой тактикой массового применения дешевых БПЛА для изматывания систем ПВО и запугивания мирного населения. В настоящее время во всех пострадавших регионах продолжаются восстановительные работы, а следственные органы устанавливают все детали произошедшего, квалифицируя данные действия как террористические атаки на гражданскую инфраструктуру

