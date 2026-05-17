Масштабные удары по Украине и анализ ситуации на фронте

📆5/17/2026 4:04 AM
📰dw_russian
Подробный обзор последних обстрелов Харькова и Тернополя, анализ замедления наступления РФ от ISW и Economist, а также новости о репатриации тел и международной обстановке.

Российские войска провели серию массированных ударов по различным регионам Украины, что привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и человеческим жертвам. В частности, город Харьков подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов, которые поразили сразу несколько районов мегаполиса, включая Салтовский, Киевский, Основянский и Холодногорский.

В результате этих налетов в многоэтажном жилом доме были выбиты окна, а более десяти гражданских автомобилей получили серьезные повреждения. Несмотря на масштаб воздействий, по предварительным данным, в самом городе обошлось без пострадавших. Однако ситуация в Харьковской области оказалась более тяжелой: дрон ударил по местной автозаправке, которая в итоге полностью сгорела. В этом инциденте пострадала 25-летняя женщина.

Кроме того, местные власти сообщили о применении управляемых авиабомб, последствия которых на данный момент продолжают уточняться специалистами. Особое внимание приковано к трагическим событиям в Тернополе, где 19 ноября произошла одна из самых масштабных атак с начала военного конфликта. В результате обстрелов были полностью разрушены два многоэтажных жилых дома. По предварительным сведениям, число погибших достигло как минимум 25 человек.

Местные власти подчеркивают, что подобный уровень разрушений в этом городе ранее не фиксировался, что свидетельствует о расширении географии и интенсивности ударов по тыловым регионам страны. Одновременно с этим продолжаются атаки на Одесскую область, где также зафиксированы раненые. На фоне этих событий западные аналитические центры, включая Институт изучения войны (ISW) и издание The Economist, опубликовали отчеты, в которых указывается на возможное замедление темпов российского наступления на фронте. Эксперты отмечают, что российская армия сталкивается с серьезными логистическими проблемами и операционными трудностями.

Важную роль в этом процессе играет растущее использование украинских беспилотников, которые наносят болезненные удары по тыловым коммуникациям и складам противника. Аналитики полагают, что такая стратегия позволяет Украине эффективно сдерживать продвижение войск РФ, несмотря на численное превосходство последних в некоторых секторах. Гуманитарный аспект конфликта остается крайне острым. Генеральный штаб ВСУ подтвердил получение 528 тел погибших, которые в настоящее время проходят процедуру идентификации.

Российская сторона утверждает, что речь идет о военнослужащих Украины. В ближайшее время будет организована транспортировка репатриированных тел для передачи семьям погибших. Параллельно с этим Украина продолжает работу над созданием правовой базы для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях. Глава МИД Украины заявил, что специальный трибунал будет базироваться в Гааге, что подчеркивает стремление Киева использовать международные механизмы правосудия.

В глобальном контексте ситуация остается напряженной. В ближневосточном регионе наблюдаются взаимные атаки между Израилем и Ливаном, которые возобновились даже после продления перемирия. Кроме того, газета New York Times сообщает о возможной подготовке США к проведению операции по захвату ядерного урана в Иране, что может привести к новой эскалации на Ближнем Востоке. Таким образом, текущие события в Украине тесно переплетены с общей мировой нестабильностью, создавая сложный геополитический узел, требующий пристального внимания международного сообщества

