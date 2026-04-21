Масштабные обыски в Эксмо-АСТ: менеджеры холдинга стали фигурантами дела об экстремизме

Издательство Эксмо-АСТ столкнулось с уголовным преследованием из-за распространения книг, признанных в РФ пропагандой ЛГБТ. Следствие допросило топ-менеджеров компании в рамках расследования деятельности бывшего издательства Popcorn Books.

Крупнейший российский издательский холдинг Эксмо-АСТ оказался в центре громкого уголовного скандала, связанного с обвинениями в распространении материалов, подпадающих под определение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Следственные действия, развернувшиеся 21 апреля, стали продолжением масштабного процесса против издательства Popcorn Books, которое ранее было приобретено холдингом.

По официальным данным, полученным от директора по стратегическим коммуникациям группы Екатерины Кожановой, правоохранительные органы провели серию обысков в офисах компании, в ходе которых было изъято несколько десятков коробок с печатной продукцией. Основной претензией силовиков является продажа книг, содержащих признаки ЛГБТ-пропаганды, движение которой признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации. Как пояснила представитель издательства, нынешние допросы четырех топ-менеджеров холдинга напрямую связаны с показаниями, данными фигурантами уголовного дела в отношении бывших сотрудников Popcorn Books. Следствие полагает, что после формального прекращения деятельности вышеупомянутого издательства часть тиражей, содержащих запрещенный контент, не была отражена в складских остатках и продолжала поступать в продажу. Именно этот факт скрытого оборота книжной продукции лег в основу обвинений. Внутри компании сложившуюся ситуацию трактуют как бюрократический просчет в период реорганизации, однако для правоохранительных органов наличие подобных книг на прилавках является достаточным основанием для возбуждения дела об экстремизме. Издательство Эксмо-АСТ сейчас активно сотрудничает со следствием, предоставляя необходимые документы для прояснения обстоятельств реализации спорных тиражей. Важным аспектом защиты в данном деле является вопрос финансовой независимости издательского холдинга. Екатерина Кожанова подчеркнула, что ни материнская компания, ни ее структурное подразделение Popcorn Books никогда не получали иностранного финансирования, что часто становится отягчающим обстоятельством в делах подобного рода. Согласно представленным аргументам, конечными владельцами активов на протяжении всего спорного периода оставались российские физические лица, а сведения об отсутствии внешних вливаний подтверждаются материалами налоговой отчетности. Несмотря на эти заявления, следствие продолжает изучать изъятые материалы, а вопрос о мере пресечения для задержанных менеджеров остается открытым. Юридический отдел издательства готовит правовую позицию для защиты своих сотрудников, указывая на отсутствие умысла в совершении преступления и готовность привести логистические процессы в полное соответствие с актуальным законодательством страны. Ситуация остается на контроле у регуляторов рынка, а участники книжной индустрии внимательно следят за развитием событий, понимая, что вердикт по этому делу может создать серьезный прецедент для всего издательского бизнеса в России





Дело об экстремизме директора по дистрибуции 'Эксмо' связано с ЛГБТ-пропагандойЕе нашли в книгах издательства Popcorn books

В РФ сотрудники 'Эксмо' задержаны за 'пропаганду ЛГБТ'Уголовное дело связано с 'пропагандой ЛГБТ' в книгах издательства Popcorn Books, принадлежащего издательской группе 'Эксмо', сообщило агентство ТАСС.

По делу издательств «Эксмо», Popcorn Books и Individuum предъявлены обвинения трем сотрудникамСледственный комитет РФ предъявил обвинения трем фигурантам дела об «экстремистской организации», по которому накануне задержали сотрудников издательств «Эксмо», Popcorn Books и Individuum. Об этом сообщил «Первый отдел» со ссылкой на юриста Максима Оленичева.

Суд в Москве отправил под домашний арест троих сотрудников издательств Individuum и Popcorn Books. Их обвинили в «экстремизме» из-за квир-литературыЗамоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника издательств Individuum и Popcorn Books Артема Вахляева делу об «экстремизме» из-за квир-литературы, сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

Три фигуранта 'Дела издателей' отправлены под домашний арестСотрудников издательств Popcorn Books и Individuum обвиняют в 'экстремизме' за распространение квир-литературы, сообщают правозащитники.

Экс-директор Popcorn Books заключил сделку со следствием по делу об экстремизмеБывший директор закрывшегося издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов заключил сделку со следствием по делу об экстремизме. Об этом 21 апреля сообщил источник «Известий».

