Масштабный пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и последствия российской агрессии

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается масштабный пожар, вызванный атакой российских дронов. Ситуация осложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью. Радиационный фон остается в пределах нормы. В то же время, Россия продолжает наносить удары по инфраструктуре Украины, а в зоне отчуждения возвращается дикая природа.

На севере Украины продолжается масштабный пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), на 8 мая площадь возгорания превышает 1100 гектаров.

К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, специальная техника и силы других служб. Ситуация осложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, что существенно ограничивает возможность проведения работ по тушению. В частности, в части лесных кварталов работы временно не проводятся из-за угрозы взрывоопасных предметов. Причиной пожара стала атака двух российских дронов типа «Герань-2», уточнило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Радиационный фон в районе пожара остается в пределах нормы — от 0,19 до 0,35 мкЗв/час, говорится в сообщении заповедника. Министерство внутренних дел Украины также отметило, что по состоянию на 11:00 8 мая радиационная ситуация остается стабильной на всей территории страны, в том числе на севере Киевской области. В зону отчуждения Чернобыльской АЭС, которая до сих пор смертельно опасна для людей, удивительным образом возвращается жизнь: лошади Пржевальского и другие дикие животные заселяют заброшенную ничейную землю. Россия вновь ударила по инфраструктуре Украины.

А в МАГАТЭ прокомментировали последствия удара по Чернобыльской АЭС. Сотрудники ЧАЭС о последствиях российской оккупации: многие солдаты не понимали, где находятся.

Среди районов, которые несколько недель находились под контролем российских военных в Киевской области, была и Чернобыльская зона. Солдаты покинули регион 31 марта. По мнению специалистов, они явно не отдавали себе отчета об опасности, которой подвергают себя и окружающих. На юге РФ закрыты 13 аэропортов после атаки БПЛА.

