Масштабные учения и дальний поход: Тихоокеанский флот демонстрирует мощь

В Приморском крае прошли летные тактические учения с вертолетной эскадрильей, а корвет «Гремящий» завершил уникальный поход по семи морям и двум океанам.

В Приморском крае завершились масштабные летные тактические учения с участием вертолетной эскадрильи отдельного смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота. Учения , прошедшие 24 апреля, были направлены на повышение готовности личного состава и техники к выполнению задач в условиях современной угрозы.

В ходе маневров, получивших обозначение как проверка боеготовности, были задействованы вертолеты Ка-27 различных модификаций, включая противолодочные варианты, а также транспортный вертолет Ми-8. По замыслу учений, была смоделирована ситуация, имитирующая угрозу нанесения ракетного удара и атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов по ключевому аэродрому базирования. Это потребовало от личного состава оперативного и слаженного выполнения комплекса задач, направленных на обеспечение безопасности авиационной техники и сохранение боеспособности подразделения.

Первоочередной задачей стало быстрое и организованное выведение вертолетов из-под возможного удара, с последующим перебазированием на заранее подготовленные запасные аэродромы, а также использование необорудованных площадок для временного размещения техники. После прибытия на новые позиции, экипажи немедленно приступили к выполнению задач по маскировке вертолетов, используя различные средства и методы, направленные на снижение их заметности для средств разведки противника. Особое внимание уделялось соблюдению мер по радио- и светомаскировке, а также использованию естественных элементов ландшафта для сокрытия техники.

В рамках заключительного этапа учений, экипаж противолодочного вертолета Ка-27ПЛ выполнил полет над акваторией Японского моря. Основной задачей полета являлся поиск подводной лодки условного противника с использованием всего спектра доступных радиолокационных и гидроакустических средств. Экипаж продемонстрировал высокую профессиональную подготовку и способность эффективно использовать современные системы обнаружения и идентификации подводных целей.

В учении были задействованы не только летный состав, но и инженерно-технический персонал полка, отвечающий за поддержание техники в исправном состоянии, а также специалисты тылового обеспечения и связи, обеспечивающие бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения и управления. Успешное выполнение поставленных задач подтвердило высокий уровень подготовки личного состава и готовность авиационного полка к решению задач в любых условиях. Параллельно с учениями, корвет «Гремящий», базирующийся на Камчатке, успешно завершил дальний поход, впервые за последние 40 лет совершив рейд по семи морям и двум океанам.

Этот уникальный по своей протяженности и сложности поход стал важным этапом в укреплении морского присутствия России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и продемонстрировал возможности российского флота по выполнению задач в удаленных морских районах. В ходе похода корвет «Гремящий» прошел через многочисленные проливы и моря, включая Японское, Охотское, Берингово, а также Тихий и Индийский океаны. Экипаж корабля успешно справился со всеми трудностями, связанными с длительным пребыванием в море, включая сложные погодные условия и необходимость поддержания высокого уровня боеготовности.

Поход также позволил российским морякам укрепить дружественные связи с военно-морскими силами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Важным событием в рамках похода стал деловой заход отряда кораблей Тихоокеанского флота России в порт Сиануквиль Королевства Камбоджа, состоявшийся 7 апреля. Во время визита экипажи кораблей были тепло встречены представителями военно-морских сил Камбоджи, а также чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в королевстве Анатолием Боровиком.

В рамках делового захода были проведены встречи и переговоры с представителями камбоджийского военно-морского флота, направленные на обсуждение вопросов военно-морского сотрудничества и обмена опытом. Также были организованы экскурсии для российских моряков по достопримечательностям Камбоджи. Учения и дальний поход корвета «Гремящий» являются важными мероприятиями, направленными на повышение боеготовности и укрепление обороноспособности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они демонстрируют способность российского флота эффективно решать задачи в удаленных морских районах и поддерживать стабильность в регионе.

Проведение подобных мероприятий позволяет не только отработать навыки личного состава и проверить работоспособность техники, но и укрепить дружественные связи с странами региона. В условиях растущей геополитической напряженности и усиления военной активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поддержание высокого уровня боеготовности и укрепление морского присутствия России является важным фактором обеспечения национальной безопасности. Тихоокеанский флот продолжает активно развиваться и модернизироваться, получая на вооружение новые корабли и технику, а также совершенствуя навыки личного состава.

Это позволяет российскому флоту эффективно выполнять поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В дальнейшем планируется проведение ряда других учений и мероприятий, направленных на повышение боеготовности и укрепление обороноспособности Тихоокеанского флота. Особое внимание будет уделяться отработке взаимодействия с другими видами и родами войск, а также совершенствованию навыков ведения боевых действий в различных условиях





