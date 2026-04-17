Масштабная российская атака на Украину: десятки жертв, перебои с электричеством и призывы к эвакуации

Украина подверглась одной из крупнейших российских атак с начала года. Зафиксированы многочисленные жертвы, повреждения энергетической и промышленной инфраструктуры, а также длительные отключения электроэнергии в ряде областей. Президент Украины предложил России энергетическое перемирие.

В ночь на 16 апреля Российская Федерация осуществила одну из наиболее масштабных атак на Украину с начала текущего года. По предварительным данным, ударам подверглись Киев, Одесса и Днепр, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. По последней информации, как минимум 18 человек погибли, десятки получили ранения различной степени тяжести.

В украинской столице, Киеве, после серии российских обстрелов значительная часть жителей осталась без электроснабжения, водоснабжения и централизованного отопления. Ситуация осложнилась резким понижением температуры до -19°C, что сделало жизнь горожан особенно тяжелой. Мэр Киева, Виталий Кличко, обратился к населению с призывом, по возможности, временно покинуть город, чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья. В Черниговской области атака на энергетическую инфраструктуру, произошедшая 6 апреля, оставила без света около 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, а также в Черниговском и Прилуцком районах. Удар пришелся по энергообъекту в Нежинском районе. Сообщается о попадании в один из промышленных объектов, что привело к возникновению пожара, а также о повреждениях ряда инфраструктурных объектов. Компания Черниговоблэнерго информировала, что около 6 тысяч абонентов в Черниговском районе остались без электричества из-за повреждения энергетического объекта. Аварийно-восстановительные работы будут начаты, как только позволит обстановка с безопасностью. Все объекты критической и социальной инфраструктуры региона были оперативно переключены на резервные источники питания. Компания Укрзализныця предупредила о возможных задержках в движении поездов в Черниговской области в связи с отсутствием напряжения в контактной сети. На фоне обострения ситуации президент Украины предложил России заключить энергетическое перемирие, заявив, что украинская сторона готова прекратить атаки на российские энергетические объекты, если Москва ответит тем же. Ранее подобная инициатива уже озвучивалась, однако Кремль ее отверг. Между тем, в России, в городе Туапсе, после атаки беспилотника произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Роснефти. Кроме того, в рамках международной помощи Европейский Союз принял на лечение более 5000 пациентов из Украины. Отдельно стоит отметить заявления Дональда Трампа о перемирии Израиля с Хезболлах и предстоящих 16 апреля переговорах лидеров Израиля и Ливана





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Украина Россия Атаки Энергетическая Инфраструктура Жертвы

United States Latest News, United States Headlines