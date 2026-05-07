Масштабное расширение программы профориентации для старшеклассников Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске новой программы профессионального самоопределения для учеников 10-х и 11-х классов, направленной на осознанный выбор карьеры.

В современном мире, где рынок труда стремительно меняется под воздействием цифровизации и автоматизации, вопрос выбора будущей профессии становится одним из самых сложных испытаний для подростков.

В связи с этим правительство Москвы приняло решение существенно расширить систему поддержки старшеклассников в вопросах профессионального самоопределения. Мэр города Сергей Собянин официально сообщил о запуске комплексной программы профориентации, которая теперь стала доступна для учеников 10-х и 11-х классов. Стоит отметить, что подобные инициативы не являются новыми для города: аналогичный проект для девятиклассников успешно функционирует с 2023 года. Текущее расширение программы, охватывающее период до 2026 года, позволяет создать непрерывный цикл поддержки учащегося на протяжении всего периода обучения в старшей школе.

Особое внимание уделяется тем, кто находится на пороге выпуска: одиннадцатиклассники могут включиться в процесс профориентации по индивидуальному запросу, что подчеркивает гибкость и адаптивность системы к нуждам каждого конкретного ученика. Разработчики программы сфокусировались на наиболее востребованных направлениях подготовки, ориентируя проект на учащихся социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей. Такой подход позволяет учитывать специфику интересов подростков и предлагать им наиболее релевантные карьерные треки.

Основная цель заключается в том, чтобы переход от школьной скамьи к университетскому обучению был осознанным и обоснованным, а не продиктованным случайным выбором или внешним давлением. По мнению городских властей, осознанный подход к выбору специальности значительно снижает вероятность того, что студент разочаруется в выбранном направлении обучения в будущем, что, в свою очередь, повышает эффективность подготовки квалифицированных кадров для экономики столицы и всей страны. Сама программа представляет собой детально проработанный путь из пяти последовательных этапов, каждый из которых решает определенную задачу.

Первым шагом становится стартовая сессия под названием 'Москва — город возможностей'. В рамках этого этапа подростков знакомят с актуальной структурой рынка труда города, рассказывают о перспективных отраслях, таких как высокие технологии, креативные индустрии и современный сектор услуг, а также демонстрируют возможные карьерные траектории. Следующим важным шагом является глубокое тестирование, направленное на выявление истинных интересов, склонностей и сильных сторон личности. Это позволяет школьнику взглянуть на себя со стороны и понять, какие качества будут наиболее полезны в той или иной профессиональной сфере.

Третий этап предполагает индивидуальную консультацию с профессиональным карьерным наставником, который помогает структурировать полученные данные и соотнести их с реалиями рынка. Четвертый этап посвящен прямому взаимодействию с представителями ведущих вузов, что дает возможность получить достоверную информацию о требованиях к абитуриентам и особенностях образовательных программ. Финальным аккордом программы становится практический мастер-класс 'Создай свою модель успеха'. Этот этап является одним из самых важных, так как он переводит теоретические знания в плоскость конкретных действий.

В ходе мастер-класса учащиеся осваивают современные цифровые инструменты, которые помогают эффективно осуществлять выбор высшего учебного заведения, сравнивать учебные планы и анализировать шансы на поступление. Итогом становится формирование детального, пошагового плана действий, который включает в себя перечень необходимых экзаменов, сроки подачи документов и стратегии подготовки. Таким образом, московская система образования делает ставку на формирование ответственности и самостоятельности у молодежи, предоставляя им все необходимые инструменты для успешного старта в жизни.

Такой системный подход к профориентации превращает процесс выбора профессии из стрессового события в увлекательный путь самопознания и планирования своего будущего





