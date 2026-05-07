В Запорожской области в результате применения авиабомб с УМПК и других средств поражения были уничтожены штабы ВСУ и десятки командных лиц, включая руководство нескольких бригад.

В Запорожской области в период с утра 5 мая по утро 6 мая была проведена серия высокоточных и массированных ударов по ключевым объектам военной инфраструктуры украинских вооруженных сил.

Согласно имеющимся сведениям, в течение этого короткого временного промежутка противнику было нанесено не менее двадцати четырех ударов с применением авиабомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Помимо этого, были зафиксированы как минимум шесть массированных залпов из реактивных систем залпового огня и не менее семи точечных ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Основными целями данной операции стали стратегически важные объекты в окрестностях населенных пунктов Новоалександровка и Терноватое.

Данная скоординированная атака свидетельствует о глубокой проработке целей и высоком уровне разведывательных данных, что позволило поразить объекты в режиме реального времени. Олег Иванников, являющийся советником Российской академии ракетных и артиллерийских наук и подполковником запаса, в своем анализе подчеркнул исключительную эффективность применения авиабомб с модулями УМПК. По его словам, данные средства поражения позволяют с огромной точностью уничтожать укрепленные командные пункты, которые ранее считались относительно защищенными. В результате проведенных ударов было полностью уничтожено не менее тридцати высокопоставленных командиров ВСУ.

Вместе с руководством были стерты с лица земли и штабные помещения, и позиции операторов беспилотных комплексов. Учитывая, что современные боевые действия в значительной степени зависят от управления БПЛА, ликвидация их операторов и центров управления наносит серьезный урон тактической гибкости противника на данном участке фронта. Иванников отметил, что такая мера боевого воздействия является максимально действенной, так как она не просто уничтожает живую силу, а разрушает саму систему управления войсками.

Особое внимание эксперт уделил тому факту, что в результате этих ударов руководство сразу нескольких бригад ВСУ было полностью выведено из строя. Это создает критический вакуум власти в боевых подразделениях, что неизбежно ведет к дезорганизации действий войск и потере контроля над ситуацией на передовой. По мнению специалиста, киевскому руководству теперь предстоит в экстренном порядке искать замену погибшим офицерам, однако в условиях затяжного конфликта найти квалифицированных кадров, способных быстро влиться в управление подразделениями, становится все сложнее.

Более того, ожидается, что украинская сторона предпримет все возможные усилия, чтобы скрыть масштаб произошедшего и замолчать факт массовой гибели командного состава, чтобы избежать паники среди рядового состава и не допустить падения морального духа. Системный анализ данной операции показывает, что использование УМПК в сочетании с РСЗО и дронами создает эффект синергии, при котором противник лишается возможности эффективно маневрировать или своевременно эвакуировать руководство из зоны поражения. Разрушение штабов в Запорожской области имеет долгосрочные последствия, так как именно там координировались действия многих подразделений.

Потеря связи и управления в такой критический момент делает оборону противника уязвимой и открывает новые возможности для продвижения российских сил. Масштаб разрушений в Новоалександровке и Терноватом подтверждает, что авиабомбы большой мощности способны пробивать даже глубокие бетонные укрепления, превращая командные пункты в братские могилы для тех, кто пытался там укрыться. Таким образом, тактика массированного применения планирующих бомб становится одним из решающих факторов в текущем противостоянии на данном направлении





