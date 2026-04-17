В Оренбургской области разыскивают Сергея Басалаева, который открыл огонь по полицейским, убив одного и ранив троих. Преступник, имеющий криминальное прошлое, скрывается в лесных массивах и горах. На его поиски брошены силы ОМОНа, СОБРа, а также задействованы дроны и вертолет.

В Оренбургской области продолжаются масштабные поиск овые операции по задержанию Сергея Басалаева, вооруженного и особо опасного преступник а, который накануне оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. Инцидент произошел в поселке Аккермановка, где правоохранители прибыли по сигналу о скрывающемся в одном из домов мужчине, находящемся в федеральном розыске. При попытке задержания Басалаев открыл по полицейским шквальный огонь из автоматического оружия, после чего скрылся.

В результате жестокой перестрелки трагически погиб молодой сотрудник полиции Никита Гнусин, которому в этот день исполнилось 28 лет. Полицейский, вернувшийся с зоны специальной военной операции, исполнял служебный долг в свой день рождения. Его коллеги получили ранения различной степени тяжести и в настоящее время находятся в медицинском учреждении. Отец погибшего, Дмитрий Гнусин, с горечью вспоминает своего сына как доброго, веселого и отзывчивого человека, который всегда любил Родину и мечтал служить ей, что он и делал, выбрав военную карьеру, а затем поступив на службу в полицию. Масштабные поиски преступника ведутся с привлечением всех доступных сил и средств. В лесных массивах и гористой местности, где, предположительно, скрывается Басалаев, работают бойцы ОМОНа и СОБРа. Для ускорения розыска задействованы беспилотные летательные аппараты и вертолет, позволяющие вести наблюдение с воздуха. Сотрудники вневедомственной охраны оцепили прилегающие территории и ведут тщательный досмотр всего транспорта, въезжающего и выезжающего из близлежащих поселков. Правоохранительные органы не исключают, что у Басалаева может быть сообщник, и продолжают оперативно-розыскные мероприятия в режиме повышенной готовности. Ранее недалеко от места происшествия, в соседнем поселке Белошапка, был обнаружен брошенный автомобиль, который, как полагают следователи, принадлежал преступнику. В настоящее время машина находится на экспертизе у криминалистов, которые изучают все возможные улики. Сергей Басалаев – фигура с криминальным прошлым, отличающийся изворотливостью. Его биография полна попыток найти себя в различных сферах деятельности, зачастую неуспешных. Известно, что он имел проблемы с выплатой долгов по кредитам в микрофинансовых организациях. Пробовал зарабатывать на жизнь ремонтом техники, открывал швейную мастерскую, однако оба начинания потерпели крах. В последнее время его деятельность скатилась до незаконного оборота наркотиков. Он продавал снадобья из целебных трав, которые, предположительно, были связаны с запрещенными растениями, и был задержан за их хранение. Однако, несмотря на предыдущие задержания, Басалаев вновь оказался на свободе и совершил нападение на сотрудников полиции. В ходе перестрелки он ранил четырех полицейских: один получил ранение в грудь, другой – в плечо, третий – в бедро. Жизнь молодого офицера Никиты Гнусина оборвала пуля, попавшая ему в шею. Для силовых структур задержание рецидивиста, безжалостно убившего их товарища, стало вопросом долга и чести





/ 🏆 33. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Оренбургская Область Преступник Полицейский Поиск Перестрелка

United States Latest News, United States Headlines