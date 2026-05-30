Масштабная операция в Италии: 1335 арестов за наркотики и оружие

Итальянские правоохранители провели крупнейшую общенациональную операцию против наркопреступности и незаконного оборота оружия. Арестовано 1335 человек, изъято более 430 кг наркотиков и сотни единиц оружия. Премьер-министр Мелони назвала итоги серьезным ударом по мафии.

В Италии завершилась масштабная полицейская операция против организованной преступности и незаконного оборота наркотиков. Рейды прошли во всех регионах страны, задействовав тысячи сотрудников правоохранительных органов. По данным агентства Agenzia Nova, в ходе операции были арестованы 1335 человек, причастных к наркотрафику и незаконному хранению оружия.

Правоохранители предъявили 2358 обвинений, изъяли более 430 килограммов наркотических веществ, а также 111 единиц огнестрельного и 250 единиц холодного оружия. Кроме того, выявлены 297 тысяч человек, подозреваемых в различных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом оружия; среди них 15 665 несовершеннолетних. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала результаты операции серьезным ударом по преступности. В своем аккаунте в социальной сети X (заблокирована в РФ) она отметила, что такие меры демонстрируют решимость государства бороться с мафиозными структурами.

Эксперты подчеркивают, что данная операция стала одной из крупнейших в истории страны по масштабу и охвату. Особое внимание уделялось южным регионам, где традиционно сильны позиции наркокартелей. Операция проводилась в координации с европейскими полицейскими службами, что позволило перекрыть каналы поставок наркотиков из-за границы. Отдельно стоит отметить, что в ходе рейдов были задержаны несколько лидеров крупных преступных группировок.

Полиция изъяла не только наркотики, но и значительные суммы наличных денег, а также дорогостоящие автомобили и недвижимость, приобретенные на доходы от преступной деятельности. По словам представителей МВД Италии, операция продолжается, и в ближайшее время возможны новые аресты. Общественность выражает поддержку действиям властей, однако некоторые правозащитники высказывают опасения по поводу возможных нарушений прав задержанных. В контексте международной борьбы с наркопреступностью стоит упомянуть недавний инцидент в Великобритании, где был задержан футболист Рахим Стерлинг по подозрению в управлении автомобилем под воздействием наркотиков.

Это дело привлекло внимание к проблеме употребления наркотиков среди спортсменов. Тем не менее, итальянская операция показывает, что усилия правоохранителей направлены в первую очередь на разоблачение крупных сетей сбыта, а не на отдельных потребителей. В целом, результаты рейдов свидетельствуют о серьезных масштабах наркобизнеса в Италии и необходимости постоянного мониторинга ситуации. Эксперты отмечают, что успех операции зависит не только от числа арестов, но и от дальнейших судебных разбирательств.

Многие задержанные ранее уже привлекались к ответственности, что указывает на недостаточную эффективность наказаний. Власти обещают ужесточить законодательство в сфере борьбы с наркотиками и оружием. Также планируется усилить контроль на границах и в портах, через которые проходит значительная часть контрабанды. Пока же граждане Италии могут вздохнуть с облегчением: масштабная облава временно ослабила активность преступных группировок, но борьба с мафией далека от завершения





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Наркотики Италия Преступность Задержания Полиция

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Из Минска в Ирак отправился очередной вывозной рейс с мигрантамиИз Минска в Эрбиль вылетел самолет авиакомпании Iraqi Airways с 430 мигрантами на борту.

Read more »

Потенциально опасный астероид пролетит над Землей 23 августаУченые считают, что диаметр астероида составляет от 430 до 960 метров.

Read more »

В Москве протестировали систему электронного голосования перед выборамиТестирование системы дистанционного электронного голосования завершилось в Москве, в нем приняли участие почти 430 тысяч человек.

Read more »

Российские войска отразили семь атак ВСУ на донецком направленииПротивник потерял до 430 человек убитыми и ранеными.

Read more »

Колледж из ОЭЗ «Технополис Москва» выпустит больше студентов инженерных специальностейБолее 430 первокурсников будут обучаться по ключевым инженерным специальностям в «Московском государственном образовательном комплексе» (ГБПОУ МГОК)

Read more »

В Сальвадоре члена банды MS-13 приговорили к 1335 годам лишения свободы248 членов банды MS-13 были признаны виновными в причастности к 43 убийствам, 42 случаям исчезновения людей, а также ряду других тяжких преступлений.

Read more »