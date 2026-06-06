Масштабная атака беспилотников на Россию: ПВО сбили 376 дронов, 10 - под Москвой

Ночью 6 июня украинские formations атаковали Россию сотнями беспилотников. По данным Минобороны, перехвачено 376 БПЛА. В Московском регионе силы ПВО уничтожили ten дронов, аэропорт Внуково ввёл ограничения. Эксперты объясняют возможные места запуска и тактику противника.

В ночь на 6 июня украинские силы предприняли масштабную атаку беспилотниками самолётного типа на территорию России. Министерство обороны РФ заявило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 376 беспилотников над различными регионами страны.

Отдельные дроны были обнаружены вблизи Московского региона. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили не менее десяти украинских БПЛА, пытавшихся атаковать столичный регион. Первые сообщения о сбитых дронах поступили в 02:09, затем в течение нескольких часов поступали дополнительные данные о работе противовоздушной обороны. По словам Собянина, с 03:35 до 05:38 были уничтожены ещё четыре беспилотника, направлявшиеся в сторону Москвы, а в 06:07 и 10:24 объявлялось о ликвидации очередных дронов.

На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб, однако информации о пострадавших или разрушениях не поступало. В связи с действиями ПВО аэропорт Внуково ввёл временные ограничения на использование воздушного пространства. Пресс-служба аэропорта сообщила, что рейсы принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами, а для пассажиров доступны различные сервисы: игровые зоны для детей, комната матери и ребёнка, медицинский пункт, зарядные станции, бесплатные питьевые фонтанчики, точки питания, бизнес-залы и капсульные отели.

По состоянию на 12:00 мск 6 июня аэропорт продолжал работать в условиях ограничений. Эксперты отмечают, что дальнобойные беспилотники, использованные в атаке, могут запускаться с территории Сумской и Харьковской областей Украины. По мнению заслуженного военного лётчика России, генерал-майора Владимира Попова, дроны способны двигаться через приграничные российские регионы, используя особенности рельефа и малые высоты для снижения вероятности обнаружения. Попов также указал на получение Украиной разведывательных данных и навигационной поддержки от западных партнёров.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Максим Кондратьев, сообщил, что стартовые площадки для запуска беспилотников регулярно меняются. Для доставки дронов к местам запуска могут использоваться колонны грузовых автомобилей, а после выявления площадки становятся целями российских ударов. Таким образом, атака была масштабной, однако зенитные средства успешно отразили угрозу, не допустив значительных повреждений или жертв на территории России





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