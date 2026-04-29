Масштабная ликвидация последствий пожара в Туапсе: привлечены дополнительные силы и техника

ТуапсеПожарНПЗ
📆4/29/2026 12:49 PM
📰lifenews_ru
В Туапсе продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий крупного пожар а на нефтеперерабатывающем заводе, возникшего в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о значительном усилении сил, задействованных в устранении последствий чрезвычайной ситуации.

Для помощи в наведении порядка на береговой линии и восстановлении городской инфраструктуры дополнительно прибыли 300 человек из ближайших муниципалитетов края, увеличив общее число участников работ до более чем 600 сотрудников. В ликвидации последствий задействованы специалисты МЧС, региональной службы спасения Кубань-СПАС, представители администраций городов и районов, а также сотрудники предприятий. Особое внимание уделяется очистке береговой линии от нефтепродуктов, попавших в море в результате пожара. На месте происшествия активно работает тяжелая техника, обеспечивающая оперативный вывоз загрязненной земли и проведение других необходимых работ.

Все сотрудники, участвующие в ликвидации, обеспечены современными средствами защиты и необходимым оборудованием, что позволяет им безопасно и эффективно выполнять поставленные задачи. Власти оперативно провели эвакуацию жителей, проживающих вблизи нефтебазы, в целях обеспечения их безопасности. В настоящее время около 70 человек размещены в гостинице, где им оказывается необходимая помощь и поддержка. Губернатор Кондратьев подчеркнул, что ведется постоянный мониторинг состояния Черного моря для оценки масштабов загрязнения и разработки эффективных мер по его устранению.

Главными задачами, стоящими перед экстренными службами, являются полное тушение пожара и скорейшее возвращение города к нормальной жизни. Для достижения этих целей будут приложены все возможные усилия и ресурсы. На месте происшествия находится министр МЧС Александр Куренков, который лично контролирует ход работ и координирует действия различных служб. Ведомство активно направляет дополнительные силы и средства для ликвидации последствий аварии, обеспечивая оперативную поддержку региональным властям.

Планируется проведение комплекса мероприятий по укреплению береговой линии и созданию специальных заграждений на воде, предназначенных для сбора и локализации разлившихся нефтепродуктов. Эти меры направлены на минимизацию экологического ущерба и предотвращение дальнейшего распространения загрязнения. Ситуация в Туапсе остается сложной, но контролируемой. Власти региона и экстренные службы работают в тесном взаимодействии, чтобы максимально быстро и эффективно справиться с последствиями аварии.

Приоритетным направлением является обеспечение безопасности жителей и восстановление нормальной жизнедеятельности города. Помимо непосредственной ликвидации последствий пожара, ведется работа по оказанию помощи пострадавшим и компенсации ущерба, причиненного аварией. Власти подчеркивают, что все необходимые ресурсы будут направлены на восстановление инфраструктуры и поддержку населения. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в округе, позволяет оперативно принимать решения и координировать действия различных служб.

Жителям рекомендуется следовать инструкциям и рекомендациям местных властей, а также проявлять бдительность и сообщать о любых замеченных нарушениях или угрозах. Продолжающийся мониторинг экологической обстановки позволит своевременно выявлять и устранять возможные негативные последствия аварии. Вся актуальная информация о происшествии, работе экстренных служб и мерах поддержки населения будет оперативно публиковаться на официальных ресурсах региональных властей и в средствах массовой информации

Туапсе Пожар НПЗ МЧС Эвакуация Ликвидация Последствий Загрязнение Моря Черное Море Краснодарский Край

 

