Масштабные перестановки в администрации Трампа: коррупционный скандал и новые приоритеты

Президент США планирует уволить ряд чиновников из-за низких результатов и репутационных скандалов. Одной из первых в отставку ушла министр труда после обвинений в злоупотреблениях.

Администрация Дональда Трампа готовится к масштабным кадровым перестановкам, которые могут серьезно изменить облик правительства в ближайшие месяцы. Поводом для очередной волны отставок стал громкий скандал, связанный с министром труда, чье пребывание на посту оказалось омрачено серьезными обвинениями в злоупотреблении служебным положением.

Как сообщил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, отставка главы министерства — это лишь начало процесса очистки кабинета от тех лиц, которые, по мнению президента, не справляются с возложенными на них обязательствами или создают избыточный негативный информационный фон вокруг деятельности администрации. Исполняющим обязанности министра труда назначен Кит Сондерлинг, который должен обеспечить преемственность в работе ведомства на период поиска постоянной кандидатуры. Детали расследования, проведенного в министерстве, выглядят крайне вызывающе для государственного служащего столь высокого ранга. Согласно данным телеканала CNN, в отношении теперь уже бывшего министра проводилось тщательное внутреннее разбирательство после поступления жалоб на ее поведение. Обвинения охватывают широкий спектр нарушений: от личных отношений с подчиненным из службы безопасности до систематического использования бюджетных средств для оплаты частных поездок. Сообщается, что министр неоднократно планировала официальные командировки таким образом, чтобы иметь возможность посещать турниры по смешанным единоборствам UFC, концерты популярных исполнителей, а также навещать родственников и друзей в различных штатах. Кроме того, сотрудники ведомства жаловались на то, что министр принуждала их к покупке алкогольных напитков для личного потребления. Эти факты привели к увольнению ряда помощников еще в марте, а теперь повлекли и окончательную отставку самой главы министерства. Тем временем сам Дональд Трамп продолжает активно формировать повестку, выходящую далеко за рамки кадровых чисток. Президент не ограничивается борьбой с негативным имиджем своего кабинета, он также пытается пересмотреть ряд административных норм, которые считает избыточными. Например, президент инициировал дискуссию о смягчении стандартов расхода воды в унитазах, утверждая, что действующие экологические нормы потребляют слишком много ресурсов, что вызывает серьезное недовольство у защитников природы. Одновременно с этим Трамп продолжает выступать с громкими заявлениями на международной арене, затрагивая вопросы безопасности в Иране, энергонезависимости США и будущего НАТО. Эксперты отмечают, что президент стремится выстроить внешнюю и внутреннюю политику в соответствии со своим видением Америки, где государственные институты должны работать максимально эффективно и приносить результат, соответствующий его амбициозным ожиданиям, не допуская при этом никаких коррупционных или репутационных рисков для команды Белого дома





