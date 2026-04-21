Московский суд отправил под стражу троих представителей научной элиты, включая члена-корреспондента РАН, по обвинению в получении взяток за содействие в распределении грантов.

Громкий коррупционный скандал разразился в стенах Российской академии наук, потрясая научное сообщество ст ран ы. Согласно оперативным данным, полученным от источников в правоох ран ительных органах 21 апреля, решением московского суда под стражу были взяты трое высокопоставленных сотрудников, причастных к криминальной схеме распределения государственных г ран тов.

В числе арестованных фигурируют консультант управления научно-методического руководства и экспертной деятельности РАН Алексей Молчанов, член-корреспондент РАН Сергей Сидоренко, а также первый заместитель директора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике Николай Каргин. Фигурантам предъявлены обвинения в систематическом получении взяток от претендентов на грантовое финансирование в обмен на выставление завышенных оценок при проведении профильной экспертизы научно-исследовательских проектов. Следствие полагает, что преступная деятельность велась на протяжении длительного периода. Согласно материалам дела, Сергей Сидоренко и Алексей Молчанов, используя свои служебные полномочия, лично и через посредников обеспечивали положительные результаты экспертиз, что гарантировало получение бюджетных средств определенными кандидатами. В ходе допросов обвиняемые категорически отрицали свою вину, отказываясь признавать участие в коррупционных махинациях, однако собранная следственной группой доказательная база позволила суду избрать в отношении всех троих самую строгую меру пресечения. На данный момент правоохранители продолжают работу по выявлению других эпизодов преступной деятельности, а также устанавливают круг лиц, которые могли воспользоваться незаконными услугами задержанных экспертов для получения необоснованных преимуществ при распределении государственных ресурсов, выделенных на развитие фундаментальной и прикладной науки. Параллельно с этим делом в российском обществе обсуждается общая тенденция к росту выявляемости коррупционных преступлений в различных сферах государственного управления. В тот же день, 21 апреля, из Брянской области поступили сообщения о задержании представителя руководящего состава регионального управления МЧС. По версии следствия, чиновник, действуя совместно с группой подчиненных, обеспечил юридическому лицу беспрепятственное прохождение аттестационных процедур, что позволило фирме неправомерно получить лицензию на выполнение специализированных видов работ. Эти события, происходящие на фоне усиления контроля за распределением бюджетных грантов и лицензионной деятельностью, подчеркивают серьезность намерений государственных органов по искоренению коррупции на всех уровнях власти. В ближайшее время ожидается серия дополнительных допросов и оперативных мероприятий, направленных на то, чтобы восстановить прозрачность экспертных процессов в РАН и предотвратить дальнейшее размывание этических норм в академической среде. Общественность пристально следит за развитием этих резонансных дел, ожидая справедливого судебного разбирательства, которое должно продемонстрировать неотвратимость наказания для тех, кто ставит личное обогащение выше интересов национальной науки и безопасности государства





