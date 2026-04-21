В офисах издательства «Эксмо» прошли обыски, задержан гендиректор Евгений Капьев. Следствие выявило литературу с признаками пропаганды нетрадиционных отношений и реабилитации нацизма, предназначенную для подростков.

Крупнейшее российское издательство « Эксмо » оказалось в центре масштабного правового скандала, который может кардинально изменить правила работы на книжном рынке страны. Согласно материалам судебных дел и документам следственных органов, содержание целого ряда опубликованных книг вызвало серьезные вопросы у правоохранителей.

Речь идет о литературе, которая, по версии следствия, направлена на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, что является прямым нарушением действующего законодательства. Экспертизы выявили, что данные произведения активно позиционировались именно как чтиво для подростковой аудитории, что усугубляет тяжесть инкриминируемых деяний. Судебные инстанции уже подтвердили наличие признаков сразу нескольких серьезных правонарушений, включая пропаганду деструктивных отношений среди молодежи и более тяжкие преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, следствие рассматривает составы преступлений, связанные с совершением развратных действий, а также незаконным оборотом материалов, запрещенных к распространению на территории страны. Особое возмущение экспертного сообщества и правоохранителей вызвал тот факт, что в одном из печатных изданий были обнаружены явные признаки реабилитации нацистской идеологии, что является недопустимым в контексте исторической памяти и безопасности государства. Эти находки послужили основанием для возбуждения громкого уголовного дела, которое уже привело к оперативным мероприятиям в столичных офисах холдинга. В ходе обысков, проведенных правоохранительными органами в центральных офисах издательства «Эксмо» в Москве, была изъята значительная часть документации и печатной продукции. Важным этапом расследования стало задержание генерального директора издательства Евгения Капьева. Его статус как руководителя делает данное дело прецедентным, так как оно затрагивает вопросы персональной ответственности топ-менеджеров за контент, выпускаемый под эгидой их компаний. Следует напомнить, что правоохранительные органы уже проявляли интерес к деятельности данной организации ранее. Еще в мае прошлого года некоторые сотрудники издательства и его дочерних структур становились фигурантами административных и уголовных разбирательств. Тогда причиной внимания властей стала свободная реализация литературы с ЛГБТ*-содержанием, доступ к которой имели несовершеннолетние читатели, что противоречит нормам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и нравственному развитию. Подобная системность нарушений, как отмечают аналитики, свидетельствует о недостаточном внутреннем контроле за редакционной политикой издательского дома. Ситуация вокруг «Эксмо» демонстрирует ужесточение государственной политики в отношении распространения контента, который власти считают угрожающим традиционным ценностям. Эксперты в области медиаправа прогнозируют, что по итогам этого расследования могут быть пересмотрены не только редакционные стандарты крупнейших издательств, но и правила проведения экспертиз перед выпуском книг в печать. В настоящее время следственные действия продолжаются, сотрудники спецслужб изучают весь массив изъятых материалов, чтобы выявить всех причастных к выпуску запрещенной литературы лиц. В профессиональной среде обсуждается возможный отзыв тиражей и ужесточение цензурных ограничений, что может привести к значительным финансовым потерям для книжной индустрии. Тем не менее, правоохранительные органы настаивают на необходимости очищения информационного пространства от деструктивного контента, особенно когда речь идет о безопасности и воспитании молодого поколения граждан страны. Резонанс от данных событий выходит далеко за рамки издательского бизнеса, затрагивая вопросы этики, закона и ценностных ориентиров современного российского общества





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Эксмо Евгений Капьев Обыски Запрещенная Литература Пропаганда

United States Latest News, United States Headlines