Масштабный кибервзлом в Литве: утечка данных из государственного реестра

Литва расследует крупный кибератака, в ходе которой были похищены личные данные государственных служащих, дипломатов и мигрантов. По версии официальных лиц, взлом проведен через Департамент миграции и может быть связан с разведывательной операцией России.
В последнее время в Литве разразилась серьезная кибер‑угроза, связанная с утечкой персональных данных из государственного Центра регистров (ЦР). По сведениям Генеральной прокуратуры, 22 мая было объявлено о начале предварительного расследования после того, как стало известным, что в результате взлома получены сведения о тысячах граждан, среди которых находятся сотрудники разведки, офицеры, дипломаты, политики, а также мигранты и беженцы, в том числе российские переселенцы.
По словам главы Бюро криминальной полиции Литвы Арунаса Масколюнаса, доступ к базе был получен через Департамент миграции, находящийся под контролем Министерства внутренних дел. Утечка имеет масштабный характер и, по мнению экспертов, может представлять угрозу национальной безопасности страны
