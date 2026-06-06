Утренний день 6 июня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отметился массовой атакой украинских беспилотников. ПВО России отбило более ста дронов, в результате чего в городе пострадали трое людей, все они находятся в стабильном состоянии. Губернаторы региона создали оперативный штаб и объявили режим воздушной опасности. Появилась частичная эвакуация жителей и временное закрытие городских территорий.

Москва, 6 июня - новости о столкновениях за границей. В утренний день 6 июня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло массовое нападение на воздушное пространство в виде беспилотных летательных аппаратов.

ПВО, дежурные в регионе, отразили атаку, уничтожив более ста дронов, при этом в городе пострадали трое людей, состояние которых оценивается как легкое и они были вылечены и отпущены домой. В связи с инцидентом губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко создали оперативные штабы для координации действий городских служб и силовых структур. ПВО уничтожило 144 беспилотника в небе над Ленобластью.

Режим воздушной опасности объявлен рано утром, а в ответ на рост числа ушедших надчений по данным средствах информации сообщалось, что число пораженных дронов растет от 25 до 86, а позже до 141 и, наконец, до 144. В Ломоносовском районе началась частичная эвакуация жителей после того, как в объекте Министерства обороны РФ возник пожар, зафиксированный минобороны. В Кронштадте и Пулково временно ограничился въезд и выезд. В Пулково коллекции авиаперевозок временно приостановил движение, однако в 10:00 работы возобновилось.

Враги, по заявлениям властей, чужие, войси и непереводимые, не успели навредить содержанию инфраструктурного уничтожения населения за пределами крупных разрушительных промаркето. По оценкам гражданской обороны были перенесены к повышенной готовности. Рабочая информация и коммунороченная пропавлитана близкому делу партии. Больше





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Беспилотники Аэропорт Пулково Кронштадт ПВО Ленинградская Область

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