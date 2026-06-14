Массированный налёт беспилотников на Тулу: эксперт раскрыл маршрут атаки

В ночь на 14 июня средства ПВО сбили 62 украинских дрона над Тульской областью. Эксперт Максим Кондратьев рассказал о запуске из Харьковской области.

В ночь на 14 июня украинские вооруженные формирования предприняли массированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на ряд регионов России. По данным Министерства обороны, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 249 дронов над Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Астраханской, Ярославской областями и другими субъектами Федерации.

Особенно интенсивной оказалась атака на Тульскую область, где, по словам губернатора Дмитрия Миляева, было сбито 62 беспилотника. В результате падения обломков одного из уничтоженных аппаратов пострадало промышленное предприятие в Новомосковске. На месте происшествия работают экстренные службы, проводится оценка ущерба. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил тактику противника.

По его словам, запуск дронов осуществлялся с территории Харьковской области, расположенной в северной части Украины. Беспилотники стартовали единым массивом, после чего разделились на группы для поражения целей в разных городах. Эксперт отмечает, что выбор Тулы не случаен: город является крупным промышленным центром, где расположены предприятия оборонно-промышленного комплекса. Атака, вероятно, преследовала цель дестабилизировать работу тыловых объектов и посеять панику среди населения.

Кондратьев подчеркнул, что российские системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, сбив подавляющее большинство целей. Данный инцидент стал крупнейшим налётом беспилотников на Тульскую область за последнее время. Ранее украинские дроны неоднократно пытались атаковать объекты в центральной России, но столь массированное применение наблюдалось впервые. Эксперты связывают активизацию атак с попытками ВСУ перенести боевые действия вглубь российской территории, используя тактику беспилотных роёв.

В Минобороны России заявили, что все цели были перехвачены своевременно, жертв и серьёзных разрушений удалось избежать. Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять официальной информации. В Тульской области усилены меры безопасности, а специалисты продолжают разбор обломков для выяснения технических характеристик использованных дронов. Ситуация находится на контроле оперативного штаба





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Беспилотники Атака На Тулу ПВО Украина Тульская Область

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