Масло шиповника: доступная альтернатива дорогой косметике или пустая надежда?

Врач-косметолог Кристина Радина рассказала о плюсах и минусах масла шиповника, его сравнении с ботоксом и правильном применении для ухода за кожей.

В поисках доступной альтернативы дорогой косметике многие обращают внимание на натуральные масла. Одним из лидеров по соотношению цены и результата является масло шиповника , которое благодаря уникальному составу действительно может преобразить кожу.

Однако важно разобраться, где заканчивается правда и начинаются мифы о его чудодейственных свойствах. Об этом Life.ru рассказала врач-косметолог Кристина Радина в Шиповников день. Масло шиповника получают из семян плодов шиповника. Оно богато незаменимыми жирными кислотами, такими как линолевая и линоленовая, а также витаминами A, C и E. Эти компоненты работают в синергии: витамин C стимулирует выработку коллагена, витамин E защищает от свободных радикалов, а жирные кислоты укрепляют липидный барьер кожи.

Благодаря такому коктейлю ингредиентов масло действительно может давать увлажнение кожи, стимулировать синтез коллагена. При длительном применении масла шиповника кожа может стать более разглаженной, может появиться заметное уменьшение мелких мимических морщин, гусиных лапок. В целом может произойти эффект наполнения кожи. Однако, по словам Радиной, это масло всё же не заменит ботокс, поскольку ботокс предлагает более комплексный подход.

Ботокс - это не только про разглаживание уже имеющихся морщин, но и про профилактику всех видов морщин в целом. Если мы говорим про коллаген, то да. Но опять же - всё это работает на поверхностном уровне. Если вы хотите более выраженные эффекты, то это уже инъекционные методики, когда под кожу вводятся коллагены, стимуляторы, биоревитализанты на основе гиалуроновой кислоты.

Тогда идёт глубокое питание и увлажнение. Тем не менее, для повседневного ухода масло шиповника может стать отличной бюджетной альтернативой. Если у вас нет аллергии, можно использовать это масло как доступный аналог дорогой косметики. Оно слегка разглаживает кожу, увлажняет, делает её более светлой и сияющей.

Вместо кремов и сывороток подойдёт также масло шиповника или примочки из его лепестков - они отлично увлажняют лицо и позволяют сэкономить. Специалист рекомендует наносить масло на влажную кожу после очищения, либо смешивать несколько капель с вашим обычным кремом. Для достижения наилучшего результата важно использовать масло холодного отжима и хранить его в тёмном прохладном месте, чтобы сохранить полезные свойства. При выборе обращайте внимание на состав: в нём не должно быть синтетических добавок и ароматизаторов.

Начинать лучше с небольшого количества, чтобы проверить реакцию кожи. Регулярное применение масла шиповника в течение нескольких месяцев поможет улучшить текстуру и тон кожи, уменьшить тусклость и придать лицу здоровое сияние. Конечно, не стоит ожидать чуда - для глубоких морщин или сильного фотостарения потребуются более интенсивные процедуры. Но как часть комплексного ухода масло шиповника может стать верным помощником на пути к красивой коже без лишних затрат





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Масло Шиповника Уход За Кожей Косметология Ботокс Натуральная Косметика

United States Latest News, United States Headlines