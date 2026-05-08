Массированная атака беспилотников на российские регионы и жесткий ответ Минобороны РФ

В ночь на 7 мая 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Системы ПВО перехватили 347 украинских БПЛА над 21 регионом. В ответ на агрессию Минобороны РФ нанесло мощные удары по объектам ВСУ, включая склады боеприпасов в Харьковской области. В Ржеве пострадали жилые дома, но жертв нет. Эксперт Василий Дандыкин раскрыл детали атаки и ответных действий.

Москва, 8 мая — В ночь на 7 мая 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников самолетного типа над территорией 21 региона, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Московскую, Тульскую, Тверскую области, Краснодарский край, Крым и другие субъекты.

Часть БПЛА была ликвидирована над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. В ответ на агрессию со стороны Киева российская армия нанесла мощный ответный удар. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью aif.ru раскрыл детали атаки и последствия ответных действий. Налет на Ржев: спасенные жизни и выбитые окна.

По данным губернатора Тверской области Виталия Королева, в результате удара по Ржеву пострадали три пятиэтажных жилых дома. В одном из зданий была серьезно повреждена плита кровельного перекрытия, в двух соседних — взрывной волной выбило окна. Спасатели эвакуировали 350 человек, включая 60 детей, временно разместив их в местной гостинице. После обследования зданий специалисты подтвердили их безопасность, и жителям разрешили вернуться в квартиры.

К счастью, никто из людей не пострадал. Глава Ржевского муниципального округа Роман Крылов уточнил, что беспилотник упал на крышу дома №41 на улице Предтеченской. В городе начал работу оперативный штаб, ведется оценка ущерба и подготовка к восстановительным работам. По словам Дандыкина, пусковые площадки БПЛА находятся на территории Украины, откуда до российских городов по прямой не такое уж и большое расстояние.

Запускают дроны из Черниговской и Сумской областей, часть из Харьковской. Оттуда, чтобы поближе к нашим регионам. Оттуда до Тверской области не так далеко по прямой. Атаки на промышленность Урала.

Утром 7 мая, после объявления беспилотной опасности, взрывы прогремели и в Перми. Целью атаки стали промышленные объекты. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин это официально подтвердил. Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника.

Он отметил, что еще несколько дронов были сбиты на подлете. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Однако один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом, в результате чего была повреждена крыша здания. Для ударов на такое расстояние — более 1500 километров от границы — противник использовал свои самые дальнобойные аппараты.

Дандыкин конкретизировал, что, вероятнее всего, были запущены БПЛА Лютый. В сторону Перми запускают дроны Лютые и им подобные с Украины, скорее всего, из Сумской и Харьковской областей. Возмездие неизбежно: Искандеры стирают цели с лица земли. Террористические атаки на мирные российские города не остались без немедленного и жесткого ответа.

Характер ответных действий Минобороны РФ раскрыто в ежедневной сводке. Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. К выполнению боевых задач были привлечены оперативно-тактическая авиация, артиллерия, расчеты беспилотников и ракетные войска. Удары наносились точечно, но с колоссальной мощью.

Всего скопления живой силы и техники противника были обнаружены и поражены в 153 районах. Одним из самых ярких эпизодов удара возмездия стало уничтожение крупного склада боеприпасов ВСУ в поселке Малая Даниловка Харьковской области. По объекту, который украинское командование цинично разместило прямо среди жилой застройки, был нанесен удар ракетой оперативно-тактического комплекса Искандер. Точное попадание привело к моментальной детонации боеприпасов





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Атака Беспилотников ПВО России Ответный Удар Ржев Пермь

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Газпром' хочет взыскать в суде €219 млн с российского филиала группы LindeАрбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 21 января 2026 года приступит к рассмотрению иска

Read more »

Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: состав участниковС 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге состоится чемпионат России – 2026 по фигурному катанию.

Read more »

Не вымести счастье. Что нельзя делать в субботу Масленицы, 21 февраля 2026Какие запреты необходимо соблюдать в эту субботу, 21 февраля 2026 года?

Read more »

Финляндия, 21 февраля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 1Словакия - Финляндия, 21 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Хоккей, Олимпийские игры 2026

Read more »

Итоги дня на Олимпиаде‑2026: сборная Канады победила в керлинге, 40‑летний Бергсма выиграл масс‑стартДевять комплектов наград было разыграно на Олимпийских играх 2026 года в Италии в субботу, 21 февраля.

Read more »

Флорида: результат и обзор матча, 21 марта 2026, НХЛ, Регулярный чемпионат на Sports.ruОбзор матча Калгари - Флорида, 21 марта 2026, НХЛ, Регулярный чемпионат – результат матча на Sports.ru

Read more »