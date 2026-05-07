Массированная атака беспилотников на Москву и сбои в работе аэропортов

Власти Москвы сообщили о сбитии более 30 БПЛА, что привело к отмене около 100 рейсов в крупнейших аэропортах столицы и усилению мер безопасности в регионе.

Столица России и прилегающие к ней области подверглись одной из самых масштабных атак беспилотных летательных аппаратов за последнее время. Согласно официальным данным, опубликованным в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина, в период с полуночи до полудня седьмого мая системы противовоздушной обороны сбили более тридцати дронов.

Эта волна нападений создала серьезное напряжение в городской инфраструктуре и потребовала экстренного вмешательства всех профильных служб. Несмотря на значительное количество перехваченных целей, власти города поспешили успокоить население, заявив, что никаких пострадавших среди гражданского населения или существенных разрушений городской застройки зафиксировано не было. Тем не менее, на местах падения обломков беспилотников продолжают работать специалисты экстренных служб, проводя тщательный осмотр территории и обеспечивая безопасность жителей. Точные координаты мест перехвата в официальных сводках не раскрываются, что является стандартной практикой в целях безопасности.

Особое влияние атака оказала на функционирование транспортных узлов Москвы. В трех крупнейших авиационных хабах — Шереметьево, Домодедово и Внуково — были введены жесткие ограничения на вылет и прилет воздушных судов. По имеющейся информации, к полудню количество задержанных или полностью отмененных рейсов достигло примерно ста. Пассажиры столкнулись с многочасовыми ожиданиями в терминалах, а авиакомпании были вынуждены оперативно пересматривать свои графики.

Подобные меры предосторожности стали привычными в условиях участившихся угроз с воздуха, однако масштаб текущего инцидента заставил авиационные службы действовать в режиме максимальной осторожности. Ограничения вводились поэтапно, в зависимости от текущей оперативной обстановки в воздушном пространстве столичного региона. Параллельно с официальными сообщениями, в сети начали распространяться сведения от независимых источников и очевидцев. Издание Astra опубликовало видеоматериалы, на которых запечатлены взрывы в районе Наро-Фоминска Московской области.

Аналитики и источники полагают, что основной целью данной атаки мог стать один из крупных логистических комплексов Министерства обороны Российской Федерации. Это указывает на стремление атакующей стороны нанести удар по стратегически важным объектам снабжения и управления, что значительно повышает уровень угрозы для региона. Такие инциденты демонстрируют растущую способность противника использовать массированные налеты дронов для дестабилизации обстановки в глубоком тылу. Ситуация разворачивается на фоне крайне противоречивых заявлений о возможном прекращении огня.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что по решению Владимира Путина восьмого и девятого мая будет объявлено перемирие в честь празднования Дня Победы. Это решение было призвано создать атмосферу спокойствия в один из самых значимых государственных праздников. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении так называемого режима тишины, который должен был начаться уже шестого мая. Однако, несмотря на эти декларации, реальное положение дел на фронте и в тылу говорит об обратном.

Россия официально не подтверждала согласие на соблюдение украинского режима тишины, и массированная атака на Москву стала фактическим опровержением любых договоренностей о временном затишье. Данный инцидент подчеркивает, что даже в периоды ожидаемых дипломатических пауз или праздничных перемирий риск массированных ударов остается крайне высоким. Постоянное усиление ПВО вокруг столицы становится приоритетной задачей, так как количество и сложность используемых беспилотников продолжают расти.

Жители Московского региона теперь всё чаще сталкиваются с шумом работы систем ПВО и временными перебоями в работе транспорта, что становится частью новой, тревожной повседневности. Власти продолжают мониторинг воздушного пространства, стараясь минимизировать ущерб от возможных новых волн атак, в то время как информационное поле переполнено сообщениями о новых целях и методах ведения современной гибридной войны





