Российские вооружённые силы провели серию мощных ударов по военным объектам в Одесской области, включая порты, склады и учебные центры ВСУ. Генерал-майор Сергей Липовой объяснил, что это ответ на атаки украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий комплекс в Туапсе.

Москва, 30 апреля — В ночь на 29 апреля и утром того же дня российские вооружённые силы провели массированную операцию по уничтожению военных объектов в Одесской области Украины.

В результате атаки были поражены ключевые стратегические точки, включая портовые зоны Измаила и Килии на Дунае, военные склады в Маяках и Беляевке, а также крупный логистический узел в Теплодаре. По данным координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, только на район Измаила обрушились три волны беспилотников «Герань», насчитывающих до 50 единиц. Основными целями стали баржи и суда, перевозившие военные грузы из румынских складов НАТО.

«Детонация продолжалась до утра», — отметил Лебедев в своём Telegram-канале, добавив, что взрывная волна ощущалась даже на румынской территории, а огонь пожаров был виден на десятки километров. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в интервью aif.ru объяснил причины усиления атак на Одесскую область. По его словам, этот регион превратился в важнейший военно-логистический центр, обеспечивающий боевые действия на южном направлении. Через дунайские порты Измаил, Килия и Рени ежедневно осуществляется военный транзит из Румынии, где сосредоточены склады НАТО.

«Одесская область стала крупным перевалочным хабом военной техники. Здесь также сосредоточено множество производственных линий по сборке беспилотных катеров и дронов», — подчеркнул генерал. Помимо портовых объектов, удары были нанесены по военной части №1499 Измаильского полка морской охраны, расположенной рядом с районной больницей. Липовой обратил внимание на активизацию учебных центров ВСУ в Одесской области, где массово присутствуют западные инструкторы, что делает эти объекты легитимными военными целями.

«Одесская область наполнилась крупными учебными центрами по подготовке ВСУ, там находится большое количество западных инструкторов... Наша разведка отслеживает все передвижения в районе Одессы, Николаева, Очакова, и как только выявляются крупные цели, по ним сразу же наносится удар», — заявил генерал. Он также отметил, что украинская сторона размещает инструкторов НАТО в гражданской инфраструктуре, включая переоборудованные гостиницы и подземные объекты.

«Украина, судя по всему, хочет взять реванш за те отступления, которые она допустила зимой. Поэтому сейчас мы наблюдаем активизацию в районе, куда прибывает большое количество боеприпасов, техники и личного состава», — подчеркнул Липовой. В качестве одной из причин активизации ударов по Одесской области генерал Липовой назвал атаки на российский нефтеперерабатывающий комплекс в Туапсе.

Этот портовый город Краснодарского края в апреле 2026 года пережил три масштабные атаки украинских БПЛА — 16, 20 и 28 апреля, которые привели к пожарам на НПЗ и разливу нефтепродуктов в Чёрное море. В результате последнего налёта в Туапсинском районе был введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, а президент России Владимир Путин заявил о риске экологической катастрофы.

«Именно из Одессы, даже с территории портовой зоны по нашим территориям, запускаются дроны по нашим городам. Последний пример — это атака дронов ВСУ на портовую нефтеперегонную зону Туапсе», — резюмировал Липовой, комментируя мотивы ответных действий российских войск





