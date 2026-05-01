Head Topics

Массированные удары по Украине и продвижение российских войск: Обзор ситуации в зоне СВО

Военные Конфликты News

СВОУкраинаРоссия
📆5/1/2026 11:05 AM
📰RT на русском
106 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 70% · Publisher: 53%

Российские войска наносят массированные и групповые удары по объектам ВПК и ТЭК Украины, освобождая населенные пункты и нанося значительные потери противнику. Подробный обзор событий за прошедшую неделю.

Российские войска продолжают активные действия в зоне специальной военной операции, добиваясь значительных успехов на различных направлениях. За прошедшую неделю о сво бождены населенные пункты Ильичёвка, Ильиновка, Новодмитровка и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике, а также взято под контроль шесть населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях.

Общие потери противника, по оценке Министерства обороны, превысили 8 тысяч военнослужащих, уничтожено большое количество бронетехники, включая два ЗРК «Бук-М1». Российские средства ПВО эффективно противодействуют беспилотным летательным аппаратам, сбив более 2,6 тысяч БПЛА самолетного типа. В ответ на продолжающиеся террористические атаки Украины, направленные против гражданских объектов на территории России, российские вооруженные силы нанесли массированный удар и пять групповых ударов по ключевым объектам, связанным с украинской военной инфраструктурой.

Эти удары были направлены на предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, транспорта и портовой инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины. Также были поражены места хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Группировки войск «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» демонстрируют последовательное продвижение и нанесение значительного ущерба противнику.

Особо выделяются успехи группировки «Север» в Харьковской и Сумской областях, где был установлен контроль над несколькими населенными пунктами и нанесены серьезные потери живой силе и технике противника. Группировка «Запад» освободила населенный пункт Ильичёвка в ДНР, а группировки «Юг» и «Центр» также добились успехов в освобождении населенных пунктов и нанесении поражений украинским формированиям. Продолжаются активные действия группировок «Восток» и «Днепр», направленные на улучшение тактического положения и продвижение в глубину обороны противника.

В зоне ответственности каждой группировки противник несет значительные потери в личном составе, бронетехнике, артиллерии и средствах радиоэлектронной борьбы. Отмечается случай, когда гражданин Колумбии добровольно присоединился к российским войскам, мотивируя свой выбор желанием сражаться на правильной стороне

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RT на русском /  🏆 17. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-01 14:05:15