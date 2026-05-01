Российские войска наносят массированные и групповые удары по объектам ВПК и ТЭК Украины, освобождая населенные пункты и нанося значительные потери противнику. Подробный обзор событий за прошедшую неделю.

Российские войска продолжают активные действия в зоне специальной военной операции, добиваясь значительных успехов на различных направлениях. За прошедшую неделю о сво бождены населенные пункты Ильичёвка, Ильиновка, Новодмитровка и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике, а также взято под контроль шесть населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях.

Общие потери противника, по оценке Министерства обороны, превысили 8 тысяч военнослужащих, уничтожено большое количество бронетехники, включая два ЗРК «Бук-М1». Российские средства ПВО эффективно противодействуют беспилотным летательным аппаратам, сбив более 2,6 тысяч БПЛА самолетного типа. В ответ на продолжающиеся террористические атаки Украины, направленные против гражданских объектов на территории России, российские вооруженные силы нанесли массированный удар и пять групповых ударов по ключевым объектам, связанным с украинской военной инфраструктурой.

Эти удары были направлены на предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, транспорта и портовой инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины. Также были поражены места хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Группировки войск «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» демонстрируют последовательное продвижение и нанесение значительного ущерба противнику.

Особо выделяются успехи группировки «Север» в Харьковской и Сумской областях, где был установлен контроль над несколькими населенными пунктами и нанесены серьезные потери живой силе и технике противника. Группировка «Запад» освободила населенный пункт Ильичёвка в ДНР, а группировки «Юг» и «Центр» также добились успехов в освобождении населенных пунктов и нанесении поражений украинским формированиям. Продолжаются активные действия группировок «Восток» и «Днепр», направленные на улучшение тактического положения и продвижение в глубину обороны противника.

В зоне ответственности каждой группировки противник несет значительные потери в личном составе, бронетехнике, артиллерии и средствах радиоэлектронной борьбы. Отмечается случай, когда гражданин Колумбии добровольно присоединился к российским войскам, мотивируя свой выбор желанием сражаться на правильной стороне





СВО Украина Россия Военные Действия Удары Освобождение Населенных Пунктов Потери Противника

