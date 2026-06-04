Массовая атака дронов в Крыму: задержка поездов, закрытие моста и ограничения на продажу топлива

В ночь на 4 июня Крым подвергся крупной атаке беспилотных аппаратов, что привело к приостановке железнодорожного сообщения, семичасовому закрытию Крымского моста и временной приостановке свободной продажи бензина в Севастополе. Погибли три человека, семь получили ранения.

Москва, 4 июня - в ночь на четвертое число полуостров Крым подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов, что привело к временной приостановке железнодорожного сообщения и закрытию Крым ского моста.

По сообщениям местных властей, в Симферополе и Севастополе произошли массовые удары БПЛА, которые отразили силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Губернатор Крыма Михаил Развожаев сообщил, что в районах Северная сторона, Стрелецкая бухта и Инкерман было сбито более двадцати беспилотников. Большая часть ударов пришлась на нежилые сооружения в Симферополе, однако обломки одного из уничтоженных аппаратов упали на территорию частного садоводческого некоммерческого товарищества, вызвав пожар на крыше домостроения и повреждение фасада соседнего жилища.

В результате обстрела погиб три человека, семь получили ранения различной степени тяжести. Глава Симферополя выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Остановка движения поездов затронула несколько маршрутов Крымской железной дороги. Пассажирские составы, направляющиеся как на полуостров, так и на материк, были задержаны на срок от двух до семи с половиной часов, что привело к отмене тринадцати рейсов.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, украинские дроны атаковали пригородный электропоезд, следовавший по маршруту Азовское - Керчь, в результате чего состав получил существенные повреждения и его пришлось вывести из эксплуатации, одновременно эвакуировав находившихся в нем пассажиров. Инцидент унес жизни одного человека и ранил ещё двоих. Движение по Крымскому мосту было полностью перекрыто в глубокую ночь, однако уже к десятому часу утра мост открылся для автомобилей и автобусов, восстановив транспортную связь между Крымом и материком после более чем семи часов простоя.

В то же время в Севастополе губернатор объявил о временном приостановлении свободной продажи топлива на АЗС сети ТЭС, продавать бензин будут только по талонам, разосланным жителям. Развожаев заверил, что информация о новых правилах будет доведена до всех граждан. Таким образом, атака БПЛА стала причиной значительных перебоев в работе инфраструктуры, человеческих жертв и временных ограничений в поставках топлива, подчёркивая продолжающуюся напряжённость в регионе





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