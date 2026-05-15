Российские войска нанесли серию комбинированных ударов по учебным центрам, бункерам и административным зданиям киевского режима в западных областях Украины.

В ночь на 14 мая вооруженные силы Российской Федерации провели масштабную операцию по нанесению массированных комбинированных ударов по стратегическим объектам киевского режима, сосредоточенным на территории Западной Украины.

Основными целями данной операции стали узлы связи, административные центры и военные объекты. В частности, мощным ударам беспилотных летательных аппаратов подвергся город Ужгород, являющийся административным центром Закарпатской области. Кроме того, интенсивные взрывы были зафиксированы в населенных пунктах Львовской и Ивано-Франковской областей, а также в городе Луцк, расположенном в Волынской области. Подобная активность свидетельствует о значительном расширении географии ударов и стремлении российских войск максимально дестабилизировать тыловую инфраструктуру противника, которая долгое время считалась относительно безопасной.

Военный эксперт Борис Джерелиевский в своем детальном комментарии для издания aif.ru отметил, что в данной волне атак могли пострадать ключевые учебные центры ВСУ. Именно в этих регионах проходит интенсивную подготовку значительное количество личного состава, включая иностранных наемников, которые прибывают в Украину для участия в боевых действиях на стороне киевского режима. Особое внимание эксперт уделил Яворовскому полигону — объекту, который неоднократно становился мишенью для российских ракет и дронов.

По словам Джерелиевского, удары наносятся именно по учебной составляющей полигона, где сосредоточены не только боевики-добровольцы, но и высокопоставленные советники НАТО. Он подчеркнул, что российская армия использует весь имеющийся арсенал ударных систем, которые способны без труда преодолевать огромные расстояния и поражать цели в любой точке страны, что делает невозможным полное укрытие стратегических резервов противника. Важным аспектом данной операции является высокая точность наведения, которая достигается благодаря эффективному сочетанию различных методов разведки.

Джерелиевский пояснил, что информация о точном местонахождении целей поступает не только из технических средств наблюдения, таких как спутники и современные разведывательные БПЛА, но и через разветвленную сеть агентурных каналов. По его словам, в настоящее время наблюдается отчетливая тенденция, при которой всё больше сотрудников силовых структур Украины выражают готовность сотрудничать с российскими спецслужбами, предоставляя актуальные данные о расположении штабов, складов боеприпасов и мест дислокации командного состава. Это позволяет наносить точечные удары по наиболее критическим точкам управления, вызывая хаос в рядах противника.

Помимо открытых военных объектов, в поле зрения российских сил попадают и скрытые укрепления. На территории Западной Украины, особенно в горных районах, расположены глубоко эшелонированные подземные бункеры. Согласно мнению многих военных специалистов, в таких защищенных сооружениях может дислоцироваться высший офицерский состав ВСУ, а также представители западных военных миссий, курирующие боевые действия.

Современные российские ракетные комплексы обладают достаточной пробивной способностью и точностью, чтобы достигать даже таких укрепленных целей, что создает постоянную угрозу для руководящего звена киевского режима, даже если они пытаются скрыться в подземных коммуникациях. Кроме того, в ходе последних операций были успешно атакованы здания Службы безопасности Украины в нескольких областях, включая Волынскую, Ивано-Франковскую и Харьковскую. Эти удары были направлены на уничтожение инфраструктуры спецслужб, ответственных за координацию действий на фронте и в тылу.

Параллельно с этим, как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в самом Киеве был нанесен прицельный ракетный удар по району, который использовался для запуска беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Таким образом, комплексный и многовекторный характер действий ВС РФ позволяет одновременно подавлять систему управления, уничтожать подготовленные резервы и пресекать попытки нанесения ударов по российской территории, значительно снижая боевой потенциал противника





СВО Западная Украина ВС РФ Удары НАТО

