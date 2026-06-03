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Массированная атака беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область

Происшествия News

Массированная атака беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область
Массированная АтакаБеспилотникиСанкт-Петербург
📆6/3/2026 8:39 AM
📰aifonline
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Утром 3 июня Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. В результате атаки пострадали мирные жители. Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области прокомментировали ситуацию и сообщили о работе оперативных служб. Аэропорт Пулково возобновил работу после отмены режима беспилотной угрозы.

Москва, 3 июня - АиФ-Москва. Утром 3 июня Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Вражеские дроны ударили по объектам инфраструктуры в нескольких районах.

В результате атаки пострадали мирные жители. Первым ситуацию прокомментировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В своём Telegram-канале он подтвердил факт атаки и сообщил о работе оперативных служб. По данным губернатора, инфраструктурные объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах подверглись атаке беспилотников, запущенных украинскими националистами.

Ряд объектов получил повреждения. В Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона было сбито 59 беспилотных аппаратов. В Лужском районе из-за падения обломков одного из дронов четыре частных жилых строения получили повреждения. Пострадавших нет.

Согласно предварительным данным, в других районах Ленинградской области жертв и разрушений не зафиксировано. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области отменён режим беспилотной угрозы. Оповещения от МЧС около 9:00 сообщают об отмене угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга. Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области был объявлен в 8:20.

Аэропорт Пулково возобновил работу. Как сообщили в Росавиации, ограничение на прием и выпуск воздушных судов в Пулково отменено. Последствия атаки на Санкт-Петербург. По словам очевидцев, после атаки над Петербургом поднялся мощный столб дыма - его было видно из разных районов города.

Подробностей о причинах возгорания от госорганов и городских служб пока не поступало. Информация уточняется

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