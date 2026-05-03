В ночь на 3 мая 2024 года ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на Ленинградскую область и другие регионы РФ, нанеся удар по порту Приморск и вызвав ограничения в работе аэропортов. Параллельно продолжаются атаки на нефтяную инфраструктуру, в частности, в Туапсе.

Массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины ( ВСУ ) была предпринята в ночь с 2 на 3 мая 2024 года на территорию Ленинградской области и ряда других регионов Российской Федерации.

Об угрозе атаки было объявлено заранее, что позволило частично подготовиться к отражению ударов. Отражение атак продолжалось в течение всей ночи, потребовав значительных усилий со стороны сил противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск, являющийся одним из важнейших перевалочных пунктов для экспорта российской нефти и дизельного топлива. В результате отражения атаки в порту возникло возгорание, которое оперативно было ликвидировано.

По словам губернатора, разлив нефтепродуктов не зафиксирован, что позволило избежать серьезных экологических последствий. В общей сложности, по данным Дрозденко, было сбито более 60 беспилотных летательных аппаратов. Эта атака стала одной из самых масштабных по Ленинградской области с начала специальной военной операции. Помимо порта Приморск, атаки также зафиксированы в других регионах, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Нижегородскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион и Крым.

В связи с угрозой атак, в ряде аэропортов, включая Пулково, Шереметьево, Внуково, Нижний Новгород, Пензу, Геленджик, Сочи, Кострому и Псков, были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Росавиация также сообщила о влиянии на воздушное движение в и из Калининградской области. Данные события свидетельствуют о растущей активности беспилотных летательных аппаратов в приграничных регионах России и о стремлении ВСУ наносить удары по критической инфраструктуре. Параллельно с атаками на Ленинградскую область, продолжаются удары по другим объектам нефтяной инфраструктуры в России.

В частности, в Туапсе, как сообщается, вновь произошло возгорание нефти на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Это уже четвертая атака на нефтяную инфраструктуру города за последние две недели. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти атаки 'дальнобойными санкциями', подчеркивая их направленность на ослабление российской экономики. Туапсинский НПЗ горит уже пять дней после двух мощных ударов БПЛА, что свидетельствует о серьезных повреждениях.

Эксперты отмечают, что атаки по нефтяной инфраструктуре уже привели к снижению морского экспорта нефти из России, что может оказать негативное влияние на доходы российского бюджета. В связи с этим, российские власти предпринимают меры по усилению защиты критической инфраструктуры, однако, как показывают события, эффективность этих мер остается под вопросом. Ситуация вокруг нефтяной инфраструктуры России вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку она может привести к дефициту топлива и росту цен на внутреннем рынке. Кроме того, атаки на нефтяные объекты могут иметь негативные экологические последствия.

В контексте этих событий, важно отметить, что российские системы ПВО не всегда способны эффективно защитить объекты инфраструктуры от атак БПЛА, что вызывает вопросы об их модернизации и эффективности. В то же время, в России наблюдаются изменения в подготовке к празднованию Дня Победы 9 мая. В ряде городов парады пройдут в усеченном формате, а в некоторых местах они будут отменены вовсе. Причины такого решения официально не комментируются, однако, эксперты связывают это с текущей геополитической обстановкой и необходимостью обеспечения безопасности.

Сокращение масштаба парадов может быть воспринято избирателями по-разному, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Некоторые могут расценить это как признак слабости, в то время как другие – как проявление заботы о безопасности граждан. Помимо этого, сообщается об укреплении крупнейшего автомобильного порта в Германии на случай войны. Это свидетельствует о растущей обеспокоенности европейских стран по поводу безопасности и о подготовке к возможным военным конфликтам.

В Херсоне, временно оккупированном российскими войсками, произошел инцидент с попаданием дрона в маршрутку, в результате которого погибли два человека. Также, по данным Bloomberg, Иран сократил добычу нефти из-за блокады США, что оказывает влияние на мировые цены на нефть. Все эти события в совокупности создают сложную и нестабильную геополитическую обстановку, требующую внимательного анализа и принятия взвешенных решений





