Массированная атака дронами в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье произошла массированная атака дронами. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что дроны могли долететь из ближайших к границе украинских регионов.

В Москве и Подмосковье произошла массированная атака дронами . Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что дроны могли долететь из ближайших к границе украинских регионов.

Он назвал Харьковскую и Сумскую области, а также Черниговскую область, как возможные источники атаки. В результате атаки пострадали несколько домов, включая многоквартирный дом в Жуковском, здание фитнес-центра и промышленный объект в Люберцах, а также частный дом в деревне Степаново в Электростали. Ранена женщина. В настоящее время принимаются меры к ликвидации последствий атаки.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете сбито более 190 БПЛА. Это одна из самых массированных атак дронами на Московский регион. В Подмосковье также проводится расследование по поводу источника атаки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей региона





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