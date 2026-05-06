Футбольный агент Маньяков предупредил о возможном уходе ключевых игроков из московского Локомотива, включая Фассона и Батракова, на фоне финансовых трудностей РЖД.

Московский футбол ьный клуб ' Локомотив ' может оказаться на пороге масштабного кадрового кризиса, который грозит серьезно подорвать спорт ивный потенциал команды в ближайшие сезоны. Подобные опасения высказал известный футбол ьный агент Маньяков в рамках своего участия в подкасте 'Чемпионата' под названием 'Премьер-лига несправедливости'.

По словам инсайдера, ситуация внутри коллектива сейчас выглядит крайне нестабильной, и ряд ключевых исполнителей, на которых строилась игра команды, уже фактически подготовили свой уход из клуба. Это вызывает закономерные вопросы о том, насколько эффективно руководство клуба способно управлять человеческими ресурсами в условиях нарастающего давления и внешних вызовов. Особое внимание в беседе было уделено тому, как новый менеджмент в лице Ротенберга будет справляться с подобными потрясениями, ведь потеря сразу нескольких лидеров может привести к резкому спаду результатов на поле.

Наиболее тревожные новости касаются конкретных имен. В частности, речь идет о таких игроках, как Монтес и Лукас Фассон, чей уход из состава 'железнодорожников' кажется практически неизбежным. Бразильский полузащитник Лукас Фассон, по сообщениям итальянских спортивных медиа, может сменить прописку совершенно бесплатно, перебравшись в итальянский 'Комо', что станет серьезным ударом по атакующему потенциалу москвичей. Не менее критическая ситуация складывается и с молодым талантом Алексеей Батраковым.

Его агент Владимир Кузьмичёв открыто заявил, что вероятность смены клуба для своего клиента летом составляет около девяноста процентов. Сам футболист в своих интервью подтверждал, что переговоры с руководством 'Локомотива' по поводу продления или улучшения условий текущего контракта на данный момент не принесли никаких ощутимых результатов, что фактически означает разрыв отношений между игроком и клубом. Кроме того, в списке тех, кто находится на чемоданах, значатся Карпукас и Дмитрий Воробьёв.

Последнего, по имеющейся информации, активно пытается заполучить петербургский 'Зенит', что создаст дополнительный перекос сил в чемпионате в пользу одного из главных конкурентов. Помимо кадровых потерь, под вопросом стоит и дальнейшая стратегия развития клуба. Маньяков подчеркнул, что будущее главного тренера Галактионова напрямую зависит от тех задач, которые перед ним поставит руководство, однако сами эти задачи могут быть размыты из-за финансовых сложностей. Основной спонсор клуба, компания РЖД, в настоящее время переживает не самые лучшие времена, что неизбежно отражается на бюджетах спортивных структур.

Возникает закономерный вопрос: в каком объеме финансовая поддержка будет поступать в 'Локо' на ближайшие игровые циклы? Если финансирование сократится, клуб окажется в ловушке, когда он не сможет ни удержать текущих звезд, ни привлечь равноценных замен на трансферном рынке. Ситуация с Сильяновым также остается неопределенной, хотя и есть вероятность того, что в его случае найдется некий компромиссный вариант.

В целом, текущее положение дел в московском клубе выглядит как опасный прецедент, когда отсутствие долгосрочного планирования и финансовая нестабильность приводят к риску тотальной перестройки состава в самый неподходящий момент, оставляя команду один на один с серьезными вызовами предстоящего сезона





Локомотив РПЛ Трансферы Футбол РЖД

