Массированная атака ВСУ на 16 регионов России в день перемирия

Вооруженные силы Украины нарушили перемирие, объявленное в честь 81-й годовщины Победы, проведя массированную атаку на 16 регионов России. В результате ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры, приостановлена работа 13 аэропортов.

Москва, 8 мая – В ночь на 8 мая, в день объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия в честь 81-й годовщины Победы, Вооруженные силы Украины провели массированную атаку на территории Российской Федерации.

По данным Минобороны РФ, в ходе атаки было задействовано 264 беспилотных летательных аппарата, которые атаковали 16 регионов страны. В результате ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры, включая здание центра управления воздушным движением в Ростове-на-Дону, промышленные площадки, жилые дома и склады. В Ростовской области, по словам губернатора Юрия Слюсаря, обломками сбитых БПЛА повреждены дома и склады. В частности, в Таганроге и Азовском районе были уничтожены беспилотники и ракеты.

В результате падения ракеты на складе в Юго-Восточной промзоне Мясниковского района возник пожар, а сам склад обрушился. В Первомайском районе Ростова-на-Дону из-за падения обломков БПЛА загорелось четырехэтажное административное здание, а в Батайске и селе Чалтырь повреждены кровли строений. В Таганроге горящие обломки сбитого беспилотника повредили гараж одного из частных домов. В Ельце Липецкой области осколками стекла, выбитого в частном доме при падении обломков БПЛА, был ранен девятилетний мальчик.

Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что жизни ребенка ничего не угрожает, и госпитализация ему не потребовалась. В Пермском крае, по данным губернатора Дмитрия Махонина, беспилотники ВСУ атаковали промышленные площадки, но жертв и пострадавших нет. В результате атак ВСУ приостановлена работа 13 аэропортов. Минтранс РФ сообщил о временной остановке работы аэропортов Астрахань, Волгоград, Владикавказ, Геленджик, Краснодар, Грозный, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Сочи, Ставрополь, Нальчик и Элиста из-за атаки на здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

В Минобороны России отметили, что Вооруженные силы Украины нарушили перемирие в зоне спецоперации 1365 раз, нанеся 887 ударов с использованием БПЛА. Над регионами РФ также были сбиты 6 дальнобойных ракет «Нептун». Российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия, нанося ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии, минометам, пунктам управления и местам запуска украинских беспилотников. Силы ПВО за ночь сбили над 16 регионами России 264 украинских БПЛА.

Вражеские беспилотники уничтожены над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Калужской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Ульяновской и Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и Татарстаном





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Перемирие Атака ВСУ Дроны Российские Регионы Аэропорты

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Двух жителей Новосибирской области осудили за госизмену и пропаганду терроризмаСуд приговорил к 13 и 16 годам лишения свободы двух жителей Новосибирской области за госизмену и пропаганду терроризма. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Read more »

Apple согласилась выплатить $250 миллионов из-за ложной рекламыОт $25 получат американские владельцы iPhone 16 и iPhone 15 Pro от компании Apple. Производитель смартфонов урегулировал иск, в котором компанию обвинили в ложной рекламе функций «Apple Intelligence».

Read more »

Был партизаном и поднимал молочную переработку: путь ветерана из БелоруссииПобеду приближали народы всего Советского Союза. Поздравления в эти дни принимают и в братских республиках. В Белоруссии это ветеран Михаил Титов. Он ушел на фронт в 16 лет и сразу вступил в партизанское движение. За год совершил десятки успешных операций.

Read more »

Женщина прикинулась 16-летним подростком и пошла учиться в школу по неожиданной причинеВ США арестовали женщину из Нью-Йорка, которая прикинулась 16-летним подростком и пошла учиться в школу. Об этом сообщает New York Post

Read more »

Казахстан вернулся в элиту ЧМ, Ткачук полетает на истребителе F-16. Итоги дня в хоккееБориков подписал контракт с «Ютой», Кадейкин перейдёт в «Автомобилист».

Read more »

NYP: взрослая американка притворялась 16-летней и ходила в школуДиректор школы в США разоблачил аферистку, которая притворялась 16-летней ученицей.

Read more »