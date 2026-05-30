Массовые беспорядки в Париже во время финала Лиги чемпионов: задержаны 140 человек

Во время финала Лиги чемпионов в Париже произошли массовые беспорядки, полиция задержала не менее 140 человек, пострадал один полицейский.

В субботу, 31 мая, в Париж е, где проходил финал Лиги чемпионов УЕФА, вспыхнули массовые беспорядки , приведшие к задержанию не менее 140 человек. По данным телеканала BFMTV, ссылающегося на источники в правоохранительных органах, полиция провела более двух тысяч профилактических проверок, в результате которых были выписаны десятки штрафов за нарушение общественного порядка.

У участников беспорядков изъято значительное количество файеров и пиротехнических изделий, которые они намеревались использовать для провокаций. В ходе столкновений пострадал один полицейский, получивший легкие травмы. Инциденты вандализма зафиксированы в нескольких районах французской столицы: злоумышленники повредили фасады коммерческих объектов, подожгли несколько автомобилей и разрушили элементы городской инфраструктуры, включая остановки общественного транспорта и уличные скамейки. На подступах к стадиону "Стад де Франс" полицейским пришлось сдерживать агрессивно настроенные группы болельщиков, применяя слезоточивый газ для разгона наиболее активных участников беспорядков.

Обстановка в городе оставалась напряженной до поздней ночи, однако к утру ситуацию удалось взять под контроль. Финал Лиги чемпионов, который собрал на трибунах более 75 тысяч зрителей, завершился победой мюнхенской "Баварии" над парижским "ПСЖ" со счетом 1:0. Однако празднование было омрачено не только беспорядками, но и инцидентом во время матча: голкиперу "ПСЖ" потребовалась медицинская помощь после столкновения с одноклубником Маркиньосом. Врачи оперативно оказали помощь вратарю, который смог продолжить игру.

Организаторы и власти уже пообещали провести тщательное расследование причин вспышки насилия, а также усилить меры безопасности на будущих крупных спортивных мероприятиях. Пока же французская полиция продолжает выявлять зачинщиков беспорядков, опрашивая задержанных и изучая записи камер видеонаблюдения. Эти события вызвали широкий общественный резонанс: многие эксперты связывают рост агрессии среди болельщиков с ослаблением контроля после пандемии и накопившимся социальным напряжением. В социальных сетях активно обсуждают как действия полиции, так и поведение фанатов, призывая к более жестким мерам против хулиганов.

Однако некоторые правозащитники указывают на чрезмерное применение силы со стороны правоохранителей, что может привести к новым протестам. Тем временем ущерб, нанесенный городу, оценивается в миллионы евро, и муниципалитет уже начал восстановительные работы. Владельцы пострадавших магазинов и автомобилей надеются на компенсации, а коммунальные службы устраняют последствия погромов. Париж, известный своей любовью к футболу, теперь оказался в центре скандала, который может повлиять на репутацию страны как организатора крупных турниров.

В ближайшее время ожидаются официальные заявления от мэрии и Министерства внутренних дел Франции с подробным отчетом о произошедшем





