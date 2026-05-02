Марта Костюк одерживает победу над Миррой Андреевой в финале Мадрида

Марта Костюк завоевала титул в Мадриде, обыграв Мирру Андрееву в финале. Матч был напряженным, но украинская теннисистка продемонстрировала уверенную игру и отличную форму на грунте.

Мирра Андреева провела впечатляющий грунт овый сезон, однако Марта Костюк также демонстрирует отличную форму на грунт е в этом году. После выхода в финал турнира в Мадрид е, ее статистика на грунт овых кортах в 2026 году составила 12 побед без единого поражения.

Украинская теннисистка чувствует себя уверенно и показывает, возможно, лучший теннис в своей карьере. В ходе турнира Костюк выиграла 68% геймов на приеме, что потребовало от Андреевой исключительно сильной подачи, с которой, к сожалению, не удалось справиться. Первая подача была нестабильной, а вторую Костюк принимала агрессивно, создавая множество проблем для соперницы. Андреевой было крайне сложно вывести Костюк из ее комфортной позиции на задней линии.

Марта обладает отличной подвижностью, способностью вытаскивать сложные мячи и отвечать неудобными ударами даже в самых трудных ситуациях. Мирра пыталась изменить тактику, перемещая Костюк не из стороны в сторону, а вперед-назад, вытягивая ее к сетке и обводя, и на коротком отрезке во втором сете это принесло определенный успех. Однако в целом укороченные удары Андреевой были недостаточно эффективными. Еще одной проблемой стала игра форхендом Костюк, которая уверенно гасила атаки справа, и Андреева не смогла найти способ удержать мяч подальше от этого удара.

Кроме того, Мирре часто не удавалось справиться с вращением мяча, контролировать его при высоких отскоках под бэкхенд. Особенно заметной ошибкой стала непринятая вторая подача на сетболе при счете 5:4 во втором сете, а также аналогичная ошибка в розыгрыше при счете 5:5, когда Костюк отправила полусвечу из обороны, и Андреева пробила в сетку. Недостаток цепкости также сыграл свою роль. У Андреевой было два брейк-пойнта при счете 3:5 в первом сете, но она допустила ошибки на обоих.

Одну с приема, другую – при попытке выполнить короткий удар с бэкхенда, что стало повторяющейся проблемой, так как Мирра часто не доходила до мяча ногами. При счете 5:4 во втором сете она упустила два сетбола – один из-за собственной ошибки, а на втором Костюк реализовала эйс. После этого Андреева проиграла свою подачу, пробив драйв-воллей в сетку на 30:30 и допустив двойную ошибку на брейк-пойнте.

Несмотря на не самую убедительную игру, Мирра проявила эмоции только после матча, долго плача до церемонии награждения и разрыдавшись, обращаясь к своей команде. Она выразила благодарность команде за постоянную поддержку, признавая, что ей бывает непросто, но она очень ценит их вклад. Финал не получился для Андреевой, она играла не так хорошо, как в предыдущих матчах, и встретила вдохновленную соперницу, у которой почти все получалось. Однако общая динамика положительная.

Если раньше поражения в первых кругах вызывали разочарование, то теперь – поражение в финале. Анализируя игру, можно отметить, что первый сет был сложным для Мирры из-за большого количества невынужденных ошибок и трудностей в усложнении игры для Костюк. Во втором сете она прибавила, выиграла несколько хороших розыгрышей и могла забрать сет, но не смогла реализовать важные моменты. Ментальная устойчивость также сыграла роль, так как Костюк оказывала психологическое давление, переподкидывая мячи перед подачей.

В конечном итоге, несмотря на поражение, Мирра демонстрирует прогресс и имеет потенциал для дальнейших успехов





