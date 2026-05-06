МИД РФ назвал заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского саморазоблачением и обвинил его в действиях в интересах США и реваншизме.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выступила с резким и развернутым комментарием в адрес главы внешнеполитического ведомства Польши Радослава Сикорского. Поводом для этой реакции стали неоднозначные заявления польского дипломата касательно условий возможного перелета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в торжествах, посвященных Дню Победы.

Сикорский предположил, что Варшава могла бы проявить определенную лояльность и простить Фицо этот визит в Россию, если бы словацкий лидер согласился способствовать разблокировке военной и финансовой помощи Киеву. Подобная попытка использовать дипломатический визит в качестве инструмента давления была воспринята в Москве как неприемлемая и демонстрирующая истинные намерения польского руководства. Мария Захарова охарактеризовала слова своего польского коллеги как тотальное и бесповоротное саморазоблачение.

По её мнению, подобные высказывания четко определяют статус Сикорского как одного из тех провокаторов-реваншистов, которые целенаправленно толкают европейские государства по уже знакомой им тропе войны, ведущей к катастрофе. В своем выступлении перед журналистами представитель МИД РФ подчеркнула, что действия министра иностранных дел Польши не имеют ничего общего с национальными интересами польского народа. Вместо этого она указала на влияние супруги Сикорского, Энн Эпплбаум, которую назвала ярой сторонницей американского ультралиберализма.

Захарова выразила уверенность в том, что внешняя политика Польши в лице Сикорского фактически обслуживает интересы определенных западных кругов, а не жителей Варшавы. Особое внимание в заявлении было уделено будущему Польши и её исторической памяти. Российская сторона полагает, что когда политическая конъюнктура изменится, Сикорский и его супруга просто покинут страну, которую они не считают своей истинной родиной, оставив польское общество разгребать последствия своих ошибочных и опасных решений.

Захарова также затронула тему переписывания истории, отметив, что в Польше пытаются приписать себе заслуги по освобождению Берлина в 1945 году, при этом намеренно замалчивая тот факт, что это было достигнуто в составе Первого Белорусского фронта Красной армии. Это, по мнению Захаровой, является частью общей стратегии по искажению исторической правды ради текущих политических целей. Параллельно с этим помощник президента России Юрий Ушаков официально подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо действительно будет присутствовать на параде в честь Дня Победы в Москве.

Его визит рассматривается как важный сигнал в контексте современных европейских отношений. В то же время, учитывая сложности с авиасообщением и давление со стороны некоторых европейских стран, источники в дипломатических кругах сообщают, что Фицо, скорее всего, отправится в российскую столицу на автомобиле. Этот факт подчеркивает стремление словацкого лидера сохранить суверенитет своей внешней политики, несмотря на попытки соседей по Евросоюзу навязать свои условия.

В целом, данная ситуация обнажила глубокий раскол внутри ЕС и демонстрирует разный подход к памяти о Второй мировой войне и к взаимодействию с Российской Федерацией





