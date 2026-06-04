Мария Захарова критикует действия генсека ООН и доклад о российской армии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала действия генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и доклад секретариата ООН о российской армии, в котором говорится о причастности военнослужащих РФ к сексуальному насилию над военнопленными и мирными жителями на Украине.
"Москва, 4 июня - АиФ-Москва. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш а негативно сказываются на репутацию международной организации.
По мнению российского дипломата, на заключительном этапе своего пребывания в должности руководителя Гутерреш окончательно подрывает авторитет структуры, который снижался на протяжении последних лет.
"Такое ощущение, что Антониу Гутерреш решил под конец своего пребывания в этой должности "добить" авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся," — заявила Захарова во время общения с журналистами. Поводом для критики стал майский доклад секретариата ООН, в котором российскую армию внесли в "черный список". Авторы документа заявили, что военнослужащие РФ причастны к случаям сексуального насилия над военнопленными и мирными жителями на Украине.
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